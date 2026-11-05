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Poslednji put bila su otvorena u subotu, javlja reporterka N1 iz Bitolja, navodeći da među građanima vlada veliko nepoverenje.

- Zatvorena banka, zatvorena vrata, sve je zatvoreno. Ovo je katastrofa, vlast nemamo. Nemamo ni državu, ni policiju, ništa ne vode mere. Treba da se vode mere strašno, ogromno. Ne možeš da uđeš, banke zatvorene, vrata zatvorena, ne možeš da uđeš ni da platiš, ni da uzmeš kao čovek, ni kao čovek da izađeš - rekla nam je jedna građanka koja ne zna šta dalje da radi.

Reporterka N1 razgovarala je i sa guvernerom Narodne banke Severne Makedonije Trajkom Slaveskim.

Guverner je u tom razgovoru rekao da nelegalnih transfera i velikog priliva novca nije bilo.

On je izrazio i svoju ličnu sumnju da se to desilo i nekim crnim kanalima.

Ono što je u tom razgovoru, međutim, bilo upečatljivo i što je guverner rekao, jeste da su se o svemu što se sa Alta bankom dešava u Srbiji informisali preko interneta, da nikakvu komunikaciju, niti zahteve za bilo kakvim proverama iz Srbije nisu dobili, iako između banaka dve zemlje postoji i memorandum o saradnji.

I dalje čekaju taj poziv iz Srbije.

U periodu od 26. oktobra, posle izbora u Srbiji, do ponedeljka kada smo imali kompletnu kontrolu, u Makedoniju preko Alta banke klijentima je prebačeno samo 16.000 evra. Mi nemamo uvid kod drugih banaka. Nemam nikakve indikacije za neke druge transfere. Kažem, nemoguće je da pređete granicu ako ne rizikujete da novac bude konfiskovan - ako ne bude prijavljen - rekao je on.

Alta banka na Terazijama Foto: Ilija Ilić

Guverner Slaveski je dodao:

- Sa druge strane, i da uspete ovde da unesete... mislim, ne mogu da zamislim. Ne znam kolika je to količina novca i u kojim banknotama, da se odnese negde u kešu, to je malo neverovatno. A kamoli tek da se uplati u redovne bankarske kanale - rekao je on.

Ono što interesuje građane Makedonije jeste kada će ova banka biti otvorena i šta će biti sa njom.

Guverner je rekao da će na berzu, ali čekaju određena dokumenta da stignu iz Srbije.

Za građane Severne Makedonije, koji primaju socijalnu pomoć i penzije, a nemaju kartice, sutra će vrata banke biti otvorena.

U međuvremenu, mogu da se služe bankomatima, ograničen im je iznos na oko 150 evra nedeljno, dakle oko 600 evra mesečno - što je otprilike i prosečna plata u ovoj zemlji.