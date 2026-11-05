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Ukupni krediti privrede, građana i preduzetnika na kraju oktobra ove godine bili su oko 4.841 milijardu dinara, što je uvećanje od 0,5 odsto u odnosu na septembar, pri čemu je pad kredita privrede bio 0,1 odsto, objavilo je Udruženje banaka Srbije.

Krediti pravnih lica iznosili su oko 2.524 milijarde dinara, pozajmice preduzetnika su uvećane 0,8 odsto, na oko 104,6 milijardi dinara.

Dug stanovništva bankama bio je veći 1,1 odsto i iznosio je oko 2.212 milijardi dinara.

Među kreditima stanovništva gotovinski su bili veći 0,9 odsto, potrošački 1,9 odsto, stambeni 1,4 odsto, zajmovi za refinansiranje 2,3 odsto, a poljoprivredni su bili u skoro istom iznosu kao i u septembru.

U kašnjenju otplate na kraju oktobra bilo je 1,8 odsto ukupnih bankarskih pozajmica, koliko i u septembru.