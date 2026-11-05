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Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić izjavio je danas da će građani dobiti plate i penzije na vreme jer je to obezbedila dosadašnja vlast i dodao da su oni koji su pobedili na izborima za kratko vreme uspeli da oteraju značajan broj investitora iz zemlje.

"Svojom mudrošću uspeli ste za kratko vreme da oterate značajan broj ljudi iz naše zemlje. Kad kažem ljudi, pre svega investitora. I nemojte da slušam te trikove kao 'kada mi dođemo na vlast', jer ste na vlast došli ne pobedom na izborima samo, već vaninstitucionalnim divljanjem, protivzakonitim ponašanjem, smenama ljudi, maltretiranjem i šikaniranjem ljudi mimo i bez zakona i Ustava ove zemlje i uspostavili vladavinu u svim institucijama zasnovanu na strahu, na panici, na ulizivanju i dodvoravanju podanika", rekao je Vučić obraćajući se uživo na društvenim mrežama.

Dodao je da je to jedino što u ovoj zemlji sada funkcioniše.

"Ništa više sem onoga što smo mi obezbedili i zato će ljudi dobiti i penzije i plate na vreme, jer smo mi taj novac obezbedili", istakao je Vučić.

Naveo je da u Srbiji trenutno bande kriminalaca haraju ulicama, restoranima, kafićima.

"Idu po firmama, otimaju novac, otimaju kompanije. I verovali ili ne, iako sam upozorio na to, iako sam nedvosmisleno, jasno govorio ljudima kako i na koji način se to dešava, nijedan od tih kriminalaca nije uhapšen. Nijedan nije ni priveden, jer policija nema vremena. Policija ima sve vreme ovog sveta da pregleda kontejnere. Odmah da vam kažem da još ni u jednom kontejneru, niti bilo gde nisu pronašli bilo kakvu seckanu dokumentaciju o kojoj su toliko govorili podanici, poslušnici novouspostavljenog pol-potovskog režima. Kada kažem pol-potovskog, nisam uopšte preterao", rekao je Vučić.

Teklas ukida treću smenu

Vučić je izjavio je i da je Teklas u Vladičinom Hanu, koji je najveći poslodavac na jugu Srbije, ukinuo treću smenu i dodao da će uskoro 700 ljudi izgubiti posao, ističući da mnogi investitori koje je doveo sada napuštaju našu zemlju.

"Za mene je najlošija i najtužnija vest činjenica da je Teklas u Vladičinom Hanu ukinuo treću smenu, najveći poslodavac na jugu Srbije u ovom trenutku. Lično sam učestvovao u njihovom dovođenju u Srbiju, jedan fantastičan turski investitor čiji auto- delovi su završavali od BMW-a do Mercedesa, Audija, svih ostalih. To znači da će uskoro biti 700 ljudi manje zaposleno. Plašim se da ne budu svih gotovo 2.500 manje zaposlenih", rekao je Vučić obraćajući se uživo na društvenim mrežama.

Vučić je istakao da je Teklas pomogao kada je Geoks otišao, koji je dovela Demokratska stranka u Vranje.

"Kada je Geoks otišao, oni su nam pomogli sa zapošljavanjem 500, 600 ljudi u Vranju i sada i to dolazi u pitanje. Nadam se da neće i želim da verujem da će neko da se pozabavi time i da će da razgovara sa takvim investitorom. Dreksl Majer u Zrenjanjinu je već doneo odluku da napusti Srbiju, dakle, to je 1.150 zaposlenih manje. Japanski Jazaki je doneo odluku da otpusti 10 odsto ljudi, u čijem sam dovođenju, takođe, učestvovao, u Šapcu 10 odsto ljudi, to je još 250 ljudi manje", rekao je Vučić.

Dodao je da su mnoge privatne firme, kako je rekao, reketirane prethodnih dana po direktnom nalogu Studentske liste i dodao da će otpuštati stotine i hiljade ljudi.

"Ti ljudi misle da su došli samo da potroše neke pare, ne razumevajući da neko mora novac da zaradi", kazao je Vučić.

Naveo je da mu je najsmešnije kada vidi po medijima, kako kaže, bedni udvorički odnos kada pričaju o velikim preokretima.

"Ti mediji kažu 'dolazi do preokreta u ekonomiji, nećemo više da imamo strane investicije i da subvencionišemo strane investicije'. Znate li da ćete zbog toga da izgubite stotinu hiljada radnih mesta? Znate li da ćete zbog toga da izgubite toliko poslodavaca, a nećete dobiti nijednog, nijednog velikog?", upitao je Vučić.

Ako država ne bude pomagala firmama, mnogo ljudi će ostati bez posla

Prema njegovim rečima, ne bude li država pomagala mnogim firmama širom Srbije, ostaće se bez stotina i hiljada zaposlenih.

"Na svakom mestu će to da se događa. Ako je to vaša politika, trebalo je to i ranije da kažete", naveo je Vučić.

Prema njegovim rečima, ulaganjem u mikro, mala i srednja preduzeća neće imati novi rezultat, ističući da je dosadašnja vlast ulagala i u to.

"Mi smo to već radili, samo ste vi lagali da to nismo radili. I ulagali smo više nego što ćete vi imati da ulažete u to", dodao je Vučić.

Kako je naveo, to su suviše ozbiljne stvari da bi se "deca polpotovaca igrala time".

"Kada kažem deca Pola Pota, ne mislim na godišta, ne mislim na broj godina, mislim na ideologiju, mislim na ove starce i starije ljude koje ste kandidovali, a koji ništa ni o čemu ne znaju", rekao je Vučić.