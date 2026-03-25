Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović dodelila je danas u Ministarstvu privrede 12 rešenja za privredne subjekte, a koji se realizuju u okviru programa podrške malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima iz šest opština i gradova širom Srbije.

Ministarka je navela da je poznato koliko je Ministarstvo privrede okrenuto ka malom sektoru, koliki je imperativ predsednika i krajnje podrške ka privrednicima i preduzetnicima.

- Niz konkursa je raspisan od početka godine i po osnovu kojih sam imala tu čast i priliku da uručim svečano rešenja o bespovratnim sredstvima. U pitanju su svih 12 rešenja o dodeli bespovratnih sredstava prema našim privrednicima. Ovo će im značiti i kada je u pitanju nabavka opreme, proširenje kapaciteta, poboljšanje kvaliteta, a svakako ćemo im biti od pomoći kada je u pitanju plasman proizvoda što na domaćem što na stranom tržištu- istakla je Mesarović.

Ona je dodala da su se među dobitnicima rešenja našli i privrednici iz Bajine Bašte, Smederevske Palanke, Lučana, Majdanpeka.

- Posebno sam srećna što imamo mnogo preduzetnika koji dolaze iz manje razvijenih sredina koje na ovaj način želimo ekonomski da osnažimo i damo kroz ovaj vid snažan impuls ka njihovom poslovanju. Posebno sam ponosna što je bilo mnogo žena, imajući u vidu da je naš fokus ka ekonomskom osnaživanju žena, posebno kroz program Žena na selu. Današnjih 12 rešenja dodeljeno je po lepezi konkursa koje smo raspisali. U danima pred nama biće dodela novih. Politika SNS i Aleksandra Vučića je politika koja je okrenuta ka svakom pojedincu, privredniku, porodici. U mesecima pred nama bićemo na terenu, razgovarati na koji način ministarstvo može da podrži njihovo poslovanje. Naša zemlja ima stabilno elektro-energetsko snabdevanje, naftu. Bićemo uz njih i jačati njihovo poslovanje - zaključila je potpredsednica Vlade.

Jedan od dobitnika bespovratne subvencije je Milenko Gvozdenović, iz Užica, čija porodična firma „Bomiks“ ove godine slavi 30 godina postojanja.

- Osnovna delatnost nam je proizvodnja radnih uniformi. Aplicirali smo za ovu donaciju jer nam je neophodno dostavno vozilo da bi naša roba što pre mogla da stigne do naših kupaca. U poslednje vreme imamo dosta tih problema. Drugi naš plan jeste, a to sam rekao i ministarki, da je u Užicu jedna firma zatvorena, ostalo je 70 žena bez posla i mi imamo nameru da proširimo proizvodnju i da primimo jedan broj tih radnika. Verovatno vrlo brzo, za oko mesec dana - poručio je Gvozdenović.

Nikolina Batinić, iz sela Vlaški do kod Smederevske Palanke, nedavno je otvorila firmu „Pčelinji dar“.

- Nedavno smo otvorili firmu kada je ministarka bila kod nas. Potrebna nam je pakilica za pakovanje meda u manje kesice, koje ćemo plasirati u restorane, kafiće. Dosta nam znači ova podrška Ministarstva jer ništa ne bismo mogli bez nje.