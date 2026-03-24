Smanjenje mesečnih troškova za energiju od 40 do čak 70 odsto, znatno poboljšan komfor stanovanja i značajan rast tržišne vrednosti kvadrata, ovo su najkonkretniji i najmerljiviji benefiti koje donosi unapređenje energetske efikasnosti.

Kroz petogodišnji državni program energetske sanacije, građanima Srbije na raspolaganju su bespovratna sredstva koja mogu pokriti i do 65 odsto troškova renoviranja, dok socijalno ugrožene kategorije mogu računati na pokriće do 90 odsto investicije. Projekat se realizuje uz podršku Svetske banke i trajaće do kraja novembra 2027. godine, donoseći direktnu finansijsku injekciju vlasnicima kuća i stanova koji žele da modernizuju svoje objekte.

Ulaganje u energetsku efikasnost danas više nije samo globalni ekološki trend. Postalo je pre svega ekonomski neophodno jer štiti kućni budžet od oscilacija cena energenata, a istovremeno povećava tržišnu vrednost nekretnine. Zbog toga je važno pravovremeno se informisati o uslovima, iznosima i procedurama za ostvarivanje ovih subvencija.

Koliko država pokriva

Visina bespovratnih sredstava zavisi od obima planiranih radova. Sistem subvencionisanja je postavljen tako da stimuliše i nagrađuje sveobuhvatnija i dugoročna rešenja. Ako se odlučite za pojedinačnu meru, na primer samo zamenu dotrajale spoljne stolarije ili ugradnju novog kotla, možete računati na pokriće do 50 odsto ukupnih troškova.

Prava prilika leži u tzv. "paketu naprednih mera". Građani koji kombinuju više radova - kao što su istovremena izolacija fasade, ugradnja modernih toplotnih pumpi i postavljanje solarnih panela, mogu ostvariti subvenciju do 65 odsto investicije. Posebna pažnja posvećena je socijalno ranjivim domaćinstvima, koja mogu dobiti pokriće do 90 odsto troškova, uz napomenu da iznos subvencije ne sme premašiti unapred definisani maksimalni nominalni iznos za svaku meru.

Šta obuhvata paket energetske sanacije

Program je osmišljen tako da pokrije sve ključne aspekte termoizolacije i sistema grejanja koji doprinose smanjenju potrošnje energije. Sredstva se mogu koristiti za kompletnu zamenu spoljne stolarije (prozori i vrata sa visokim termičkim karakteristikama), postavljanje kvalitetne termoizolacije fasade, krova i tavanica.

Takođe, subvencije pokrivaju modernizaciju sistema grejanja, uključujući zamenu starih kotlova energetski efikasnijim rešenjima na biomasu ili gas, kao i ugradnju toplotnih pumpi. Deo sredstava može biti iskorišćen i za instalaciju solarnih panela za proizvodnju električne energije za domaćinstvo, kao i solarnih kolektora za pripremu tople vode.

Ko ima pravo i koji su uslovi

Iako precizni uslovi mogu varirati po lokalnim samoupravama, postoji nekoliko osnovnih kriterijuma. Pravo učešća imaju isključivo vlasnici stambenih objekata u kojima zaista žive, ili oni sa pravno valjanom saglasnošću vlasnika.

Drugi ključni uslov se odnosi na pravni status nekretnine, objekat mora biti legalizovan ili u postupku ozakonjenja. Da bi se sprečile zloupotrebe i subvencionisanje napuštenih objekata, potrebno je dokazati stalno stanovanje, što se obično potvrđuje računima za struju. Takođe, aplikant mora imati uredno izmirene obaveze po osnovu poreza na imovinu i komunalnih usluga.

Pripreme za novi konkurs

S obzirom na to da aktuelni petogodišnji projekat traje do novembra 2027. godine, pred građanima i nadležnim institucijama je dovoljno vremena za pripremu. Novi veliki konkurs planiran je za poslednji kvartal 2026. godine. Ovo ostavlja vlasnicima nekretnina vreme da procene prioritete, prikupi tehničku i pravnu dokumentaciju, kontaktira izvođače za predračune i reši eventualna imovinsko-pravna pitanja pre zvaničnog raspisivanja konkursa.

Investicija koja višestruko vraća vrednost

Energetska efikasnost postala je ključan faktor prilikom kupoprodaje nekretnina. Tržišni podaci pokazuju da se stanovi i kuće sa novom stolarijom, kvalitetnom termoizolacijom i modernim sistemima grejanja prodaju brže i po višoj ceni po kvadratu u odnosu na neobnovljene objekte.

Danas su kupci dobro informisani i svesni dugoročnih troškova održavanja. Nekretnina koja garantuje uštedu energije od 40 do 70 odsto predstavlja premijum ponudu na tržištu. Korišćenje državnih subvencija za sanaciju stambenog prostora nije samo korak ka toplijem domu, već i pametna investicija koja trajno povećava tržišnu vrednost vaše imovine.