Kako se trend napuštanja velikih gradova i preseljenja u prirodu na selo sve više širi, tako se i oglasi za prodaju placeva na selima i planinama sve češće mogu naći u ponudi. 

Poslednji u nizu je oglas za prodaju placa površine 12,41 ar na planini Kosmaj u blizini manastira Tresije u opštini Sopot. 

- Na prodaju plac na Kosmaju, mesto Nemenikuće (vikend naselje). Plac je uknjižen na vlasnika 1/1 (12,41a), građevinsko zamiljište. Nalazi se na svega 200m od manastira Tresije uz glavni put. U neposrednoj blizini su apartmani Kosmajski vajati (oko 300m) i restoran kod Tome i Nade (oko 500m) - piše u oglasu objavljenom na portalu "Dijaslora.online".

Plac površine 12,41 ar na planini Kosmaj u blizini manastira Tresije u opštini Sopot prodaje se za 3.000 evra po aru. Foto: Printscreen/dijaspora.online

Vlasnik dodaje i da je cene placa 3.000 evra po aru.

Manastir svetih arhanđela Mihaila i Gavrila, Tresije, osnovan je 1309. godine i u vreme kralja Dragutina. Nalazi se na Kosmaju, blizu današnjeg puta Sopot — Mladenovac, od Sopota je udaljen 6–7 km, a od Mladenovca oko 15. Posvećen je svetim arhangelima Mihailu i Gavrilu. Naziv Tresije je dobio po potoku koji izvire pored manastira.

