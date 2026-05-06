Dragan Trifunović iz Futoga jedni je uzgajivač i prerađivač đumbira u Evropi, a da bi se tim poslom bavio, prvo je u Indiji, gde je dugo živeo, stekao znanje o začinima i začinskom bilju.

Iz tog stečenog znanja za četiri godine, koliko postoji poljoprivredno gazdinstvo "Trifunović", nastao je širok asortiman proizvoda od đumbira počev od soka, pa do piva i vina, i svi su pod robnom markom "Džindžer" (Ginger).

Učio od najboljih

A kako je sve počelo, za Kurir Biznis priča Dragan Trifunović, kome u ovom poslu pomažu njegovi najbliži ukućani.

- Dugo sam živeo u Indiji, a imam kontakt s njima preko 30 godina. Od njih sam učio "pak šastre", "pak" znači hrana i kuvanje, a "šastre" su upustva. Tamo sam dobio znanje o začinima i začinskom bilju. Uzgoj bilja, prerada i kuvanje su jedan paket-aranžman. Svako ko hoće da se bavi ishranom treba da zna sve tri oblasti. Đumbir spada među 10 najkvalitetnijih začinskih biljaka. On podiže količinu toplote u telu, a ne podiže temperaturu tela. Na taj način krv postaje likvidnija, tečnija i preko nje hrana i kiseonik mnogo brže stižu do ćelije, a u povratku se lako ćelija ispira - ističe Dragan Trifunović pozitivne efekte koje đumbir ima u ljudskom organizmu.

Asortiman proizvoda brenda "Džindžer" od đumbira - esencija 2 dl - 1.000 dinara

- sok 1 l - 350 dinara

- sirup 1 l - 1.300 dinara

- vino "džindžer vajn" 1 l - 1.000 dinara

- pivo "džindžer bir" 1 l - 300 dinara

- pasta "džindžer garlik" (đumbir, beli luk i začini) - 20 do 600 dinara, zavisno od veličine teglice

- "džindžer hani" (mešavina đumbira i meda) 720 ml - 1.500 dinara

- čaj od đumbira "masal", kutija od 250 g - 500 dinara

- suvi začini

On priznaje da je počeo da se bavi đumbirom jer je procenio da on kao začinska biljka nedostaje na tržištu Srbije.

- Začini su katalizatori, poboljšivači svih procesa u organizmu, čak i pozitivnih misli. Svesno sam se školovao za to. To je društvena neophodnost i u pripremi imamo centar za ishranu, gde ćemo direktno držati predavanja i publikovati to putem društvenih mreža sa zanjem o obradi povrća i plodova u ishrani. Taj centar ćemo nazvati "Falahar"od "fal" plodovi i "har" ishrana, što znači ishrana plodovima - objašnjava Trifunović.

Berzanska roba

Pošto je đumbir berzanska roba, i njegova cena je promenljiva - tokom godine se kreće od 700 pa do 2.000 dinara po kilogramu. Dragan ga gaji na njivi na Fruškoj gori i prerađuje na svom gazdinstvu.

- Imamo lepezu proizvoda na bazi đumbira počev od esencije, koja je 100% đumbir, odnosno sok. Pakovana je u staklenu ambalažu od 2 dl i to je esencijalni proizvod koji se dodaje u smutije, kuvana jela i u malim količinama kao dresing preko salate. Dnevno je za jednu osobu dovoljan jedan čep sa boce. Cena esencije je 1.000 dinara za dva decilitra. Imamo i sok od đumbira koji sadrži masalu, mešavinu začina koja pokriva njegovu ljutinu, kao i limun. On je zaslađen eritritolom pa mogu da ga koriste i dijabetičari. Sirup od đumbira se razblažuje vodom u srazmeri 1:4 do 1:6, zavisno od ukusa, i od jednog litra može da se napravi pet litara soka - nabraja Dragan napominjući i da proizvodi i pastu od đumbira i belog luka, suve začine i čaj od od đumbira.

Kako se pije vino od đumbira?

Ali čini se da su u njegovom asortimanu najinteresantniji proizvodi pivo i vino od đumbira "džindžer bir" i "džindžer vajn".

- Vino od đumbira ima 5% alkohola i urađeno je po vedskom znanju. Osim đumbira, sadrži i sok cvekle i osam vrsta začina. Dovoljan je jedan decilitar pre glavnog obroka, a pije se tako što se duže "vozi" u usnoj duplji. Pivo od đumbira je bezalkoholno i nazvali smo ga "Go, Johnny" , a slogan mu je: "Svaki dan je drugačiji". Pasta od đumbira i belog luka je suviše jaka, pa se na hleb maže s pavlakom ili humusom. Koristi se i kao dodatak jelima prilikom kuvanja, dok je "džindžer hani" mešavina đumbira i meda - ističe Trifunović.

Kako se gaji đumbir Dragan Trifunović ističe da je vegetacioni period đumbira u domovini, u Aziji, 10 meseci, a u Srbiji od 12 do 14 meseci.

- Prvo mora da se priprema rizom, koji se razvija u rasad, a on mora da se zaštiti zaštitnim sredstvima. Zemljište mora specijalno da se pripremi za njega - od pH faktora do mikroklime. Da je đumbir jednostavno proizvesti, prvi bi ga Nemci gajili - ističe Trifunović.

Kako sam kaže, još uvek nije u sferi biznisa, ali ima nameru tamo da bude.

- Sve pripremamo po sistemu - prvo skoči, pa reci hop. Najviše volimo da radimo direktnu prezentaciju i prodaju na sajmovima, jer onda kupci mogu i da probaju proizvode. Šaljemo ih i poštom stalnim korisnicima, koji naručuju preko našeg sajta Gingers.rs - zaključuje Dragan Trifunović, koji veruje da će sledeće godine da otvori prodavnice zdrave hrane širom Srbije.

