Vrednost tržišta nekretnina u Srbiji prošle godine dostigla je rekordnu 8,1 milijardu evra, što predstavlja rast od 8,6 odsto u odnosu na godinu pre.

Prema podacima Republičkog geodetskog zavoda, najskuplji kvadrat stana u Srbiji bio je 15.298 evra na teritoriji beogradske opštine Savski venac, dok je najskuplji stan prodat za 1,8 miliona evra na lokaciji Beograd na vodi. Najskuplja kuća u Srbiji kupljena je za 3,8 miliona evra na teritoriji beogradske opštine Savski venac, gde je prodato i najskuplje garažno mesto - za 66.000 evra.

Malo dobrih stanova

Međutim, kako je za Biznis Kurir objasnila Katarina Lazarević, agent za nekretnine sa višedecenijskim iskustvom, statistika je jedno, a realnost nešto sasvim drugo.

- Prodaja ide slabo zato što ima malo dobrih stanova. Najviše se traže manje kvadrature sa manjom cenom, tj. nekretnine u vrednosti od 150.000 do 200.000 evra, a kupuju se uglavnom na kredit.

Budžet onih koji imaju keša ne prelazi 300.000 evra. I dalje je velika potražnja za stanovima koji mogu da se kupe preko kredita za mlade, ali je takvih jako malo na tržištu. Novogradnja i dalje drži visoku cenu, što nije dobro ni za prodaju ni za izdavanje, a garaže su i dalje preskupe - rekla je Lazarevićeva.

Milioni za nekretnine

2,8 miliona evra je koštao najskuplji poslovni prostor

5,9 miliona evra koštalo je najskuplje poljoprivredno zemljište na teritoriji opštine Šid

Prema njenim rečima, ipak, još uvek može da se pronađe dobar stan po realnoj ceni, ali se treba dobro potruditi.

- Koliko dugo će se tražiti stan, zavisi na koje ustupke će pristati kupac. Svako ima određene uslove po kojima želi da kupi nekretninu: spratnost, kvadraturu, zgradu... A onda kada je to teško naći, kupac mora da spusti kriterijume da nađe ono što zaista može da kupi za taj novac, pa potraga može da potraje dva do tri meseca - dodala je ona.

Šta donosi legalizacija

Prema rečima Lazarevićke, čeka se da malo brže krene donošenje rešenja po zakonu "Svoj na svome" zato što će to doneti više stanova za prodaju na tržištu.

- Bolja i veća ponuda stanova neće znatnije uticati na cenu kvadrata zato što ti stanovi neće moći da se prodaju po istoj ceni kao i one nekretnine koje su legalno građane, ali će promet svakako biti bolji - zaključila je Katarina Lazarević.

Više od pola tržišta u Beogradu

Najveći udeo u vrednosti prometa u prošloj godini imali su stanovi (60 odsto) sa 4,8 milijardi evra. Dominirao je Beograd sa 53 odsto od ukupnog prometa stanova. U prestonici su se najviše kupovale garaže (68 odsto), poslovni prostor (48 odsto) i građevinsko zemljište (47 odsto). Region Vojvodine prednjačio je u vrednosti prometa poljoprivrednog zemljišta sa udelom od 72 odsto, kao i u prometu kuća (41 odsto) i vikendica (54 odsto).