Šta „svoj na svome“ stvarno znači za građane: da li odmah mogu da prodaju, naslede, stave hipoteku i koliko ova mera može da prodrma tržište nekretnina?

Tema koja pogađa ogroman broj porodica širom Srbije: kako da čovek posle decenija čekanja konačno bude svoj na svome. Posle više neuspelih pokušaja da se oblast bespravne gradnje i neupisanih objekata uredi, država je pokrenula program koji je otvorio vrata za oko dva i po miliona prijava, a prvi upisi u katastar već su počeli.

Najviše primedbi bilo je na imovinsko-pravne odnose, na više zahteva za isti objekat i na namenu parcela, što pokazuje da pravo pitanje više nije da li postoji interesovanje građana, nego da li sistem može brzo, pravedno i precizno da razmrsi višedecenijski haos.

Advokat Nikola Premović objasnio je da postoji previše nerešenih advokatsko pravnih odnosa, koji se ne mogu rešiti u prostom postupku za upis i evidentiranje prava svojine:

Nikola Premović Foto: Kurir Televizija

- Radi se o složenim imovinsko pravnim odnosima, kojih ima previše. Što zapravo spada u isključivo sudsku nadležnost i postupak kojim će se utvrditi kome šta pripada. Građani smatraju da će agencija za prostorno planiranje rešiti sve njihove decenijske probleme. To nije moguće. To je jedan pravni izazov.

Najčešći prigovori bili su vezani za imovinsko pravne odnose, za situacije kada postoji više zahteva, za isti objekat, kao i za parcelu. Premović tvrdi da ukoliko dođe do takvog konflikta, sud odlučuje ko ima pravo u parničnom postupku:

- Čim se pojavi sporno, imovinsko pravno pitanje - niko iz agencije za prostorno planiranje i urbanizam nije nadležan da o tome odlučuje, već će prekinuti postupak i uputiti dalje stranke. Postupak može da traje dugo, to je vrlo složen postupak, i do 6 godina može da traje.

Rast cena nekretnina

Tržište nekretnina u Srbiji je i dalje veliko i aktivno, a RGZ pokazuje rast vrednosti i broja transakcija. Ako u katastar tokom ove godine uđe između 320.000 i 500.000 objekata, to može promeniti tržište nekretnina i po mišljenju Dušana Mirkulovskog, agenta za nekretnine, ono će se stabilizovati:

Dušan Mirkulovski Foto: Kurir Televizija

- To će se dešavati postepeno. Neće biti nagla promena tržišta, već će sigurno i po 10 godina trajati neki upisi, tako da će se sve dešavati postepeno. RGZ je objavio da su cene rasle, i dalje smo u procesu rasta cena. U ovom trenutku imamo situaciju da nije baš sve poraslo. Neke cene su zaista prenaduvane, međutim, ko podigne cene, verovatnoća je da neće ni prodati tu nekretninu. Pitanje je ko želi da plati - kaže Mirkulovski i dodaje da bi razliku u ceni značajno napravilo menjanje procesa građevinske dozvole.

Tvrdi da taj proces previše dugo traje, a trenutno postoji i manjak dozvola:

- Pored građevinskih dozvola, krediti i kamatne stope su više nego u nekim delovima Evrope. "Svoj na svome" je pozitivan zakon, ali nije prekidač koji će se upaliti i rešiti i promeniti sve.

