Masovna urbanizacija Zlatibora i Kopšaonika preorjentisala je ljubitelje prirode i planinskog vazduha da pažnju usmere na još uvek "divlju" Taru, što je dovelo do veće potražnje za placevima na ovoj planini.

Kako je na tržištu nekretnina odnos ponude i tražnje ključni za visinu cena, veće interesovanje kupaca bio je znak za vlasnike zemljišta na Tari da počnu da dižu cene ara.

Sve češće se u oglasima mogu naći placevi ili parcele popirlično visokih cena, a koliko će ko "zacepiti" zavisi između ostalog i od mesta placa, udaljenosti od puta i druge infrastrukture.

Tako na primer vlasnik dva placa na Tari u blizini Mitrovca, u mestu Oštra stena za ar placa traži od 4100 do 4.500 evra.

- Prodajem dva placa na Tari, u blizini Mitrovica. Oštra stena. Jedan plac je 10 ari 4.500 evra ar, drugi je 17 ari 4.100 evra po aru. Jedan preko puta drugog. Građevinsko zemljište. Vlasnik 1/1. Uknjiženi - napisao je vlasnik Duško Živanović u oglasu na portalu Dijaspora online.

Koliko su apetiti vlasnika imanja na Tari porasli najbolje pokazuje primer o kome je Kurir nedavno pisao, da je vlasnik za dve livade od 86 ari u mestu Krnja jela tražio 200.000 evra.