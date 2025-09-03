EVO KOLIKO KOŠTA AR PLACA NA TARI! Potražnja sve veća što vlasnici debelo koriste da zgrnu lovu za livade
Masovna urbanizacija Zlatibora i Kopšaonika preorjentisala je ljubitelje prirode i planinskog vazduha da pažnju usmere na još uvek "divlju" Taru, što je dovelo do veće potražnje za placevima na ovoj planini.
Kako je na tržištu nekretnina odnos ponude i tražnje ključni za visinu cena, veće interesovanje kupaca bio je znak za vlasnike zemljišta na Tari da počnu da dižu cene ara.
Sve češće se u oglasima mogu naći placevi ili parcele popirlično visokih cena, a koliko će ko "zacepiti" zavisi između ostalog i od mesta placa, udaljenosti od puta i druge infrastrukture.
Tako na primer vlasnik dva placa na Tari u blizini Mitrovca, u mestu Oštra stena za ar placa traži od 4100 do 4.500 evra.
- Prodajem dva placa na Tari, u blizini Mitrovica. Oštra stena. Jedan plac je 10 ari 4.500 evra ar, drugi je 17 ari 4.100 evra po aru. Jedan preko puta drugog. Građevinsko zemljište. Vlasnik 1/1. Uknjiženi - napisao je vlasnik Duško Živanović u oglasu na portalu Dijaspora online.
Koliko su apetiti vlasnika imanja na Tari porasli najbolje pokazuje primer o kome je Kurir nedavno pisao, da je vlasnik za dve livade od 86 ari u mestu Krnja jela tražio 200.000 evra.
Iako se na osnovu fotografija, koje prikazuju livade oivičene četinarima, nije moglo zaključiti koja je realna vednost placeva, na prvi pogled delovalo je da su precenjeni.