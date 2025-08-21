KOME TREBA STAN, NEMA ŠTA DA ČEKA, CENE NEĆE PADATI! Razlika postoji kod kupovine za keš i na kredit
Kome treba krov nad glavom, ne treba da čeka bolje dane jer su očekivanja da će trenutna staganacija na tržištu nekretnina dovesti do pada cene stambenih kvadrata nerealna, smatraju poznavaoci tržišta nekretnina u Srbiji.
U prilog toj tezi idu i najnoviji podaci Republičkog geodetskog zavoda koji pokazuju da je u prvom tromesečju 2025. cena stanova porasla za 5,31 odsto u odnosu na isti period prošle godine.
5,31% porasle su cene stanova u prvom tromesečju 2025. u odnosu na isti period prošle godine
5,17% su više cene starih stanova nego pre godinu dana
5,55% su poskupeli kvadrati u novogradnji u poređenju sa istim periodom pre godinu dana
Jedini koji bi možda mogli malo da pričekaju s kupovinom stana, kako za Kurir tvrdi Ervin Pašanović iz udruženja Klaster nekretnina, jesu građani koji nemaju keš, već računaju na najave iz Narodne banke Srbije da će u pregovorima s komercijalnim bankama smanjiti cene stambenih kredita, ali je i to upitno.
- Kada padaju cene kredita, tada rastu cene nekretnina. Jer kada se uzima više kredita, onda se više kupuje, a tržište nekretnina uvek reguliše ponuda i tražnja. Očekujem da će, ukoliko ne bude više nekih geopolitičkih trzavica, cene nekretnina ići nagore. Cene nekretnina nikad ne padaju, osim u velikim krizama. Poslednji put su pale na početku korone i pre toga 2008. godine, kada je izbila velika ekonomska kriza - ističe Pašanović.
2.513 evra je prosečna cena kvadratnog metra u starim zgradama u Beogradu u prvom tromesečju 2025.
2.472 evra je prosečna cena kvadrata u novogradnji u Beogradu
2.064 evra je prosečna cena kvadrata u novogradnji u Novom Sadu
1.407 evra je prosečna cena kvadrata starogradnje u Nišu
1.683 evra je prosečna cena kvadrata u novogradnji u Nišu
1.189 evra je prosečan cena kvadrata u starim zgradama u Kragujecu
* Podaci RGZ za prvi kvartal 2025.
Prema njegovim rečima, tržište nekretnina je ekonomski najstabilnije i najviše čuva vrednost uloženog novca.
- Prinos od kirije je mali i ne možete odmah da isplatite investiciju, ali sam rast vrednosti nekretnine čuva i povećava vrednost uloženog novca. Cene nekretnina uvek u dužem vremenskom periodu rastu. Ako se i desi pad zbog neke krize, čim ona prođe, cene nekretnina rastu. Postoje međunarodni ekonomski zakoni. Ne treba očekivati pad cena nekretnina jer to znači da ulazimo u ekonomsku krizu. Ako se tome radujemo da staje tržište, da staje sve... Treba se nadati tome da više zarađujemo i da možemo da platimo skuplju nekretninu - naglašava Pašanović i preporučuje onima koji imaju keš da nekretnine kupuju odmah.
- 1.419.806 evra plaćen stan od 168 kvadrata na opštini Savski venac
- 9.862 evra iznosio najskuplji kvadrat na opštini Savski venac
- 2.150.000 evra iskeširano je za najskuplju kuću na Vračaru
- 5.648 evra iznosio najskuplji prometovan kvadrat poslovnog prostora na opštini Zvezdara
- 2.369.400 evra najviša ugovorena cena poslovnog prostora površine 1.795 kvadrata u Kragujevcu
- 66.000 evra koštalo najskuplje garažno mesto na Savskom vencu
* Podaci RGZ za prvi kvartal 2025.
Da je bolje kupiti stan makar i na kredit nego plaćati preskupu kiriju, smatra i finansijski analitičar Vladimir Vasić.
- Kada se kupuje krov nad glavom, svaki trenutak je dobar. Ali ako ste profesionalni investitor koji kupuje više stanova, onda čekanje daje bolju pregovaračku moć. Mi na ovim našim tržištima nemamo razvijeno tržište kapitala i nemamo alternativu osim da čuvamo novac u bankama ili slamarici ili da kupujemo nekretnine. Tu se zavšava naša mogućnost investiranja - kaže Vasić.
Agent za nekretnine Katarina Lazarević ističe za Kurir da je kupaca malo i da tržište nekretnina stagnira, ali preporučuje svima koji nađu nekretninu koja im odgovara da je kupe i da ne čekaju bolje dane.
- Čim nađete stan koji vam odgovara, kupite ga, nemojte ništa čekati. Tržište stagnira, cene u starogradnji klize nadole, ali ne i u novogradnji. Investitori neće da popuste, ali ljudi koji prodaju svoju nekretninu spremni su na dogovor i da koriguju svoje cene. Pojavljuju se i investitori koji sada izbacuju cene u novogradnji koje su znatno niže od dosadašnjih i nude kvadratni metar za 2.500 evra plus PDV, što je doskoro bilo nezamislivo, i garaže 20.000 evra plus PDV. Investitori koji se na vreme otrezne i shvate da više nije moguće po vrtoglavim cenama prodavati stanove, oni će profitiranti i na nižim cenama, a oni koji budu čekali i držali cenu, oni će vrlo brzo imati gubitke - objašnjava Lazarevićeva.
On dodaje da je pitanje je kako će se kretati kamatne stope jer je to jedan od elemenata o kome odlučuje onaj koji traži krov nad glavom.
- Trenutno je trend pada kamatnih stopa na stambene kredite i zato bi trebalo da sačekaju. Euribor pada i, suštinski, očekuje se da će i za postojeće i za nove kredite biti olakšica. Što se tiče cena nepokretnosti, mislim da one neće padati jer je navika naših ljudi da poseduju nešto opipljivo i zato ulažu u nekretnine. Kad na to dodamo i našu finansijsku nepismenost i neznanje i vratimo se na građevince i bankare koji jašu na tom talasu i koriste tu priliku. Zato su cene kredita i stanova kod nas daleko od nekih drugih destinacija - ističe Vasić.