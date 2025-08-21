Agent za nekretnine Katarina Lazarević ističe za Kurir da je kupaca malo i da tržište nekretnina stagnira, ali preporučuje svima koji nađu nekretninu koja im odgovara da je kupe i da ne čekaju bolje dane.



- Čim nađete stan koji vam odgovara, kupite ga, nemojte ništa čekati. Tržište stagnira, cene u starogradnji klize nadole, ali ne i u novogradnji. Investitori neće da popuste, ali ljudi koji prodaju svoju nekretninu spremni su na dogovor i da koriguju svoje cene. Pojavljuju se i investitori koji sada izbacuju cene u novogradnji koje su znatno niže od dosadašnjih i nude kvadratni metar za 2.500 evra plus PDV, što je doskoro bilo nezamislivo, i garaže 20.000 evra plus PDV. Investitori koji se na vreme otrezne i shvate da više nije moguće po vrtoglavim cenama prodavati stanove, oni će profitiranti i na nižim cenama, a oni koji budu čekali i držali cenu, oni će vrlo brzo imati gubitke - objašnjava Lazarevićeva.