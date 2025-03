Tržište nekretnina u prvom kvartalu ove godine pokazuje sezonske oscilacije. Proleće je prvi period u godini kada je tražnja najveća, upravo zbog toga prodavci nekretnina sada podižu cene za oko pet do 10 odsto. Međutim, utisak je da su kupci neodlučni i nastavljaju da osluškuju tržište kako zbog povećanja cena, tako i zbog neizvesne društvenopolitičke situacije, navode stručnjaci kompanije za promet nekretninama „Siti ekspert”.

– U Beogradu se cene kvadrata novogradnje najviše razlikuju u zavisnosti od lokacije. Dok u pojedinim delovima grada još uvek postoji ponuda stanova od 2.000–2.200 evra po kvadratu, luksuzne novogradnje dostižu oko 10.000 evra po kvadratnom metru. Najtraženiji stan na tržištu je jednosoban do nekih 45 kvadrata. Ako bismo mogli da izdvojimo jedan stan koji je najtraženiji, to je u modernoj novogradnji oko 43 kvadrata sa jednom spavaćom sobom. Taj stan je povoljan i za rentiranje i generalno je najlikvidniji, a s druge strane u proseku košta 120.000 evra. Većina kupaca može da izdvoji taj novac uz učešće od 20.000 evra za stambeni kredit – kaže Miloš Mitić, izvršni direktor agencije „Siti ekspert”. Na periferiji Beograda se mogu naći stanovi stare gradnje i ispod 2.000 evra po kvadratu, ali je, objašnjavaju, najtraženijih stanova sa jednom ili dve spavaće sobe i kvadrature oko 50 kvadrata i do 100.000 evra malo u ponudi. Inače, iz ove agencije tvrde da su uslovi za kupovinu nekretnine uz stambeni kredit poslovnih banaka trenutno značajno povoljniji nego pre dve godine