Slušaj vest

U poređenju sa periodom od pre mesec dana, dinar je prema evru jači za 0,1 odsto, dok je na godišnjem nivou slabiji za 0,2 odsto. Od početka godine kurs je ostao nepromenjen.

Indikativni kurs dinara prema američkom dolaru na dan 31. decembra takođe je ostao nepromenjen i iznosi 99,8907 dinara za dolar. U odnosu na pre mesec dana, dinar je prema dolaru ojačao za 0,8 odsto, dok je na godišnjem nivou jači za 14,1 odsto. Od početka godine kurs dinara prema dolaru nije beležio promene.

Ne propustiteInfoBizDevizne rezerve Srbije na rekordnom nivou: I rezerve zlata u porastu, ovo je stanje s kursom
Narodna banka Srbije pare evri devizne rezerve
PlanetaBUGARSKA UVELA EVRO: Sofija se danas pridružila evrozoni, levi odlaze u istoriju
evropa-eu-evrozona-evro-euro.jpg
InfoBizIstorijski pad dolara: Ovako nešto nije zabeleženo još od 2017.
Američki dolar
NovčanikDolar se ruši: Tržište u neizvesnosti, investitori veruju samo u jedno
Dolar