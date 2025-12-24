Slušaj vest

Prema procenama tržišta, američka valuta bi do kraja godine mogla da izgubi gotovo 10 odsto vrednosti, a eventualni dodatni pad u poslednjim danima decembra doveo bi je na najniži godišnji nivo još od 2003. godine.

Slabljenje dolara dolazi u trenutku kada investitori sve više veruju da američka centralna banka, Federalne rezerve, ima prostora da i tokom naredne godine nastavi sa snižavanjem kamatnih stopa. Za razliku od FED-a, većina drugih velikih centralnih banaka smatra se da je već završila ciklus popuštanja monetarne politike.

Ni bolji od očekivanog rast američkog bruto domaćeg proizvoda nije značajnije promenio tržišna očekivanja. Investitori trenutno procenjuju da bi FED tokom 2026. godine mogao da sprovede još dva smanjenja kamatnih stopa.

Glavni ekonomista Goldman Saksa za Sjedinjene Američke Države Dejvid Merikl izjavio je da se očekuje kompromis u vezi sa dodatnim smanjenjem kamata od ukupno 50 baznih poena, čime bi referentna kamatna stopa mogla da se spusti u raspon od 3,00 do 3,25 odsto, pre svega zbog usporavanja inflacije.

Istovremeno, evro i britanska funta ojačali su prema dolaru i dostigli nove tromesečne maksimume, pri čemu se evro kretao oko nivoa od 1,18 dolara, a funta oko 1,35 dolara.

Tokom cele godine dolar je bio pod pritiskom, između ostalog i zbog neizvesnosti izazvane trgovinskom politikom američkog predsednika Donalda Trampa, čije su carinske mere narušile poverenje investitora u američku imovinu. Dodatnu zabrinutost izazvao je i rastući politički pritisak na Federalne rezerve, što je otvorilo pitanja o nezavisnosti američke centralne banke.