Slušaj vest

Kad nastane problem s liftom ili prokišnjava krov, prvi koga stanari zovu je upravnik zgrade. U pitanju je lice s licencom koje može biti iz redova stanara ili profesionalaca i zaduženo je da vodi brigu o stambenoj zgradi. Jeste li se ikad zapitali da li profesionalni upravnici imaju pravo na slobodan vikend, državni praznik ili odmor? Kome se obratiti u takvim situacijama kad treba rešiti problem.

Zamena, pa odmor

Kako je za Kurir objasnio profesionalni upravnik Igor Simić, profesionalni upravnik i vlasnik firme za upravljanje zgradama "Mister I", naravno da upravnik ima pravo na godišnji odmor, ali pre toga mora da ispuni određene uslove i obaveze prema stanarima.

Ne mirim zavađene komšije Tokom radnog dana Simić doživljava brojne situacije, najčešće one u koje ne želi da se meša. - Kao profesionalni upravnik ja se bavim zgradama, a ne međuljudskim odnosima. Ne mogu da mirim zavađene komšije, niti me zanimaju njihovi odnosi. Nije lako raditi s ljudima. Teško je zato što ljudi brinu samo o svom stanu i nije ih lako ubediti da daju novac za zajedničke troškove. Ali ako postavite stvari na pravi način i imate fondove, novac se s vremenom skuplja na računu od mesečnih davanja, pa je lakše jer stanari ne moraju da daju dodatni novac nego kad se skupljaju pare za svaki posao, kao što je, recimo, krečenje hodnika i neki slični investicione radovi - kazao je Igor Simić.

- Za bilo koju vrstu odsustva, bez obzira na to koliko traje, profesionalni upravnik mora da pronađe zamenu, i to kolegu koji je takođe ima licencu i da mu da ovlašćenje da ga menja dok je odsutan. U slučaju da to ne uradi, upravnik pravi prekršaj za koji je nadležna komunalna inspekcija koja kontroliše upravnikov rad - rekao je on.

Ne samo što mora da pronađe zamenu već je profesionalni upravnik u obavezi da o svemu obavesti sve stanare zgrada o kojima vodi računa, i to pisanim putem - kao obaveštenje na oglasnoj tabli, putem mejla ili Vajber grupe.

Kako da se stanari slože - Ljudi koji žive u prizemlju često smatraju da ne moraju da plaćaju popravku krova ili lifta koji suštinski ne koriste. Važnost zajedništva shvate tek kad dođu u situaciju da se zapuši kanalizacija koja se izliva u njihovom stanu. Tada komšija sa osmog sprata s pravom može da kaže - mene to ne zanima. To se praktičnim primerom predstavi ljudima, pa lakše razumeju i generalno se slože. Odluka stambene zajednice je vrhovna tačka kojom se vodimo i ono o čemu se dogovorimo na sastanku biće sprovedeno - rekao je Igor Simić.

- Upravnik je u obavezi da obavesti stanare koliko će biti odsutan, ko će ga menjati i na koji broj telefona mogu da dođu do njegove zamene. Najčešće se mogu javiti na isti broj, ali se pozivi preusmeravaju na broj upravnikove zamene. Ako to nije moguće, mora se navesti broj telefona na koji stanari mogu pozvati zamenika upravnika - dodao je on.

Liftovi i krovovi najčešći problem

Simić je profesionalni upravnik već pet godina i trenutno vodi računa o 15 zgrada. Kako kaže, iz iskustva najviše problema ima s liftovima i krovovima zgrada.

- Najčešće se javlja prokišnjavanje krovova i neadekvatno održavanje liftova koji su često stari više od 40 godina, pa se brzo i lako kvare. Starost zgrade može biti važna, ali nije presudna. Postoje objekti koji su stari više od 50 godina, ali su održavani kako treba, stanari su složni, pa je njihova zgrada u boljem stanju u odnosu na one koje su izgrađene pre 10 ili 15 godina, ali nisu dobro održavane - istakao je naš sagovornik.

Zakonska obaveza Profesionalni upravnici zgrada u Srbiji uvedeni su stupanjem na snagu Zakona o stanovanju i održavanju zgrada 2017. godine. Obaveza registracije stambenih zajednica i imenovanja upravnika (iz redova stanara ili profesionalnih upravnika) nastala je nakon usvajanja ovog zakona sa ciljem profesionalizacije održavanja zgrada.

Iako je profesionalni upravnici postoje već gotovo 10 godina, mnogi ljudi i dalje ne znaju šta je zapravo njihova obaveza.

- Ljudi najčešće upravnika zovu bukvalno za sve. Čak i nadležne institucije usmeravaju stanare da se prvo obrate upravniku, a potom će on u ime stambene zajednice kao njen pravni zastupnik kontaktirati sa određenom službom ili firmom. Suštinski, upravnik je zadužen za rešavanje zajedničkih problema poput zajedničke vodovodne, kanalizacione i elektro instalacije, liftova, interfona, video-nadzora... Ako vam se zapuši sudopera ili WC šolja, to je lokalni problem, tj. problem stanara, ali ako se zapuši kanalizacija na čitavoj vertikali, onda je to problem zgrade. S tim da, kad se vama zapuši sudopera, vi ne možete znati šta je u pitanju, pa pozovete upravnika koji vam objasni šta da radite - poručio je Igor Simić.