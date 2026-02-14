Slušaj vest

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je konkurs za dodelu sredstava za ustanove koje ostvaruju srednje obrazovanje poljoprivredne i prehrambene struke radi unapređenja uslova rada učeničkih zadruga u AP Vojvodini u 2026. za koji je opredeljeno ukupno 10 miliona dinara.

Konkurs je otvoren do 27. februara, a prijave se podnose isključivo on line preko digitalne platforme AgroSense APV.

Bespovratna sredstva do 4,9 miliona dinara

U objavljenom konkursu je navedeno da maksimalan iznos bespovratnih sredstava ne može biti veći od 4,9 miliona dinara i da se bespovratna sredstva za podršku investicija po konkursu utvrđuju u iznosu do 100 odsto ukupno prihvatljivih troškova.

Prihvataju se i investicije realizovane nakon 1. septembra 2025.

Naglašava se i da je cilj ovog konkursa podrška širenju vannastavnih aktivnosti u školama, kojima se razvijaju potencijali i radne navike učenika, razvija preduzetnička kompetencija i jača motivacija za proizvodnim i radnim procesima, samopouzdanje i svest o vlastitim interesovanjima i mogućnostima.

Sredstva za nabavku mašina i opreme

Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstava za finansiranje radova na tekućem održavanju objekta i nabavke odgovarajućih mašina, opreme i uređaja za nesmetan rad učeničke zadruge.

Pravo na podsticaje ostvaruju ustanove koje vrše delatnost srednjeg obrazovanje poljoprivredne i prehrambene struke sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, koje imaju osnovanu učeničku zadrugu, koja je upisana u registar koji vodi Agencija za privredne registre, prenosi Tanjug.