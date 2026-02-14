Slušaj vest

Jedna žena ostala je zatečena nakon što je posle razgovora za posao dobila odbijenicu u kojoj je kompanija kao razlog navela njenu „potrebu da udovolji drugima“. Zbunjena takvim obrazloženjem, svoje iskustvo podelila je na društvenim mrežama i pitala korisnike da li su poslodavci u povratnim informacijama otišli predaleko.

Neobična odbijenica koja je pokrenula raspravu

U objavi na platformi Reddit žena je prenela deo poruke koju je dobila nakon što joj je saopšteno da je izabran drugi kandidat.

"Tokom razgovora vaš nastup delovao je kao preterana želja da udovoljite i povremeno kao da se previše trudite da kažete ono za šta mislite da želimo da čujemo, umesto da iznesete svoju iskrenu perspektivu“, navela je kompanija.

U nastavku poruke stajalo je i sledeće: „Ne gradimo tim na ugađanju drugima niti na uvežbanom entuzijazmu. Tražimo prizemljene profesionalce koji mogu da stoje iza svoje stručnosti bez potrebe da se stalno dokazuju.“

Kompanija joj je savetovala da ubuduće bude sigurnija u sebe i manje prilagodljiva u pokušaju da se dopadne sagovornicima.

Kandidatkinja je potom upitala druge da li je takav odgovor primeren i profesionalan. „Razumem da je uklapanje u kulturu kompanije važno, ali ovo mi zvuči nepotrebno lično i pomalo snishodljivo“, napisala je.

Internet podeljen: Brutalna iskrenost ili koristan savet?

Reakcije su bile oprečne. Jedni smatraju da je poruka mogla biti pažljivije formulisana.

"To je kao da odete na sastanak i dobijete detaljan spisak stvari koje se drugoj osobi na vama ne dopadaju. Čak i ako je namera dobra, način na koji je napisano gotovo garantuje da neće zvučati konstruktivno“, naveo je jedan korisnik.

Drugi su, međutim, ocenili da joj ovakva povratna informacija može koristiti.

"Ja to čitam ovako: delovala si neiskreno i nisu ti poverovali. Budi zahvalna što si dobila konkretnu povratnu informaciju i iskoristi je“, poručio je drugi komentator.

Mnoge je najviše iznenadilo to što je uopšte dobila personalizovan odgovor, umesto generičke automatske poruke. „Treba da budeš srećna što si dobila bilo kakav feedback“, zaključio je treći, prenosi index.hr.

Zašto ugađanje drugima može biti problem na poslu?

Iako je teško proceniti kako je razgovor zaista izgledao, moguće je da je kandidatkinja ostavila utisak osobe koja se previše prilagođava i pokušava da pogodi „tačne“ odgovore. Takvo ponašanje ponekad može delovati kao nesigurnost ili neiskrenost - čak i kada to nije stvarna namera.

O tome je govorila i Hailey Magee, autorka knjiga za samopomoć, koja je u podkastu Harvard Business Review istakla:

"Kada dajemo iz potrebe da udovoljimo, spolja možemo delovati opušteno ili fleksibilno, ali se iznutra često osećamo ogorčeno, preopterećeno ili iscrpljeno.“

Istraživanja upozoravaju da stalno ugađanje drugima na radnom mestu može otežati postavljanje granica i povećati rizik od emocionalnog sagorevanja, posebno ako osoba ne dobija dovoljno priznanja ili podrške.

Zato su neki zaključili da joj ovako direktna poruka - koliko god zvučala grubo - dugoročno ipak može pomoći.

Jer na savremenom tržištu rada poslodavci sve češće ne traže kandidate koji će se svima dopasti, već one koji imaju stav i umeju da ga brane.