U Srbiji je prošle godine, prema najnovijim podacima Republičkog zavoda za statistiku, bilo zaposleno 2,36 miliona radnika, a gledano po delatnostima najveći broj njih radio je u prerađivačkoj industriji, gde je radno angažovano 486.429 radnika.

Prerađivačka industrija pokriva više od 20 delatnosti, a najviše je zapošljavala prehrambena industrija, gde je radio 91.361 radnik.

Sledeća delatnost po broju zaposlenih bila je trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila motocikala sa 356.308 radnika.

Sledi zdravstvena i socijalna zaštita sa 179.025 radnika, državna uprava, odbrana i obavezno socijalno osiguranje, gde je lane radilo 156.179 zaposlenih, zatim stručne, naučne i tehničke delatnosti sa 138.153 radnika, te saobraćaj i skladištenje sa 129.588 zaposlenih, preneo je Telegraf Biznis pisanje Tanjuga.

