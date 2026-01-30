Slušaj vest

U Srbiji je prošle godine, prema najnovijim podacima Republičkog zavoda za statistiku, bilo zaposleno 2,36 miliona radnika, a gledano po delatnostima najveći broj njih radio je u prerađivačkoj industriji, gde je radno angažovano 486.429 radnika.

Prerađivačka industrija pokriva više od 20 delatnosti, a najviše je zapošljavala prehrambena industrija, gde je radio 91.361 radnik.

Sledeća delatnost po broju zaposlenih bila je trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila motocikala sa 356.308 radnika.