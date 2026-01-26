Slušaj vest

U Dubaiju je počeo sajam „Gulfood“, jedna od najvećih i najznačajnijih specijalizovanih izložbi prehrambene industrije u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i regionu Golfa, na kojoj 24 srpske kompanije iz prehrambenog sektora predstavljaju svoje proizvode i izvozne programe.

Privredna komora Srbije i Razvojna agencija Srbije tradicionalno organizuju učešće srpskih proizvođača na ovoj prestižnoj svetskoj sajamskoj manifestaciji, sa ciljem promocije i unapređenja izvoza na međunarodnim tržištima. Srbiju predstavljaju kompanije iz sektora smrznutog voća i povrća, mlečne i konditorske industrije, kao i proizvođači džemova, sokova, peciva, pita, pečuraka, tartufa, bombona, kafe, snek-barova, supa, začina i dodataka jelima. Sajam traje do 30. januara.

Ove godine, u okviru nacionalnog paviljona Srbije, predstavljaju se: AGROPARTNER, Lučani; ARETOL, Novi Sad; BENLIAN FOODS, Niš; BUDIMKA, Požega; DAMAR CONFIT, Beograd; DBA PROMET, Arilje; FRIGO PAUN, Požega; FRIGONAIS, Niš; FRUCOM FOOD, Arilje; FRUITICA, Čantavir; GENEZA, Kanjiža; ITN GROUP, Beograd; LAKI, Arilje; MASTER FOOD, Užice; MASTER FRUITS, Beograd; MLEKARA UB, Ub; PACKOM INTERNATIONAL, Beograd; PIP NOVI SAD, Novi Sad; RUBUS HILL, Kušići; SIROGOJNO COMPANY, Sirogojno; ŽUTI LIST, Vranje; TARTUFI SR, Zemun; UNIAPAK, Niš; YAYLA PAN, Sečanj.

Tokom četiri dana trajanja sajma biće održani brojni poslovni susreti i organizovani komercijalni pregovori sa ekspertima vodećih regionalnih i svetskih trgovinskih lanaca, uvoznika i distributera prehrambenih proizvoda, ističe Zorana Delić iz Privredne komore Srbije.

Učešće na sajmu „Gulfood“ predstavlja izuzetnu priliku za srpske proizvođače hrane da unaprede svoju vidljivost na globalnom tržištu, uspostave nove poslovne kontakte i ojačaju izvozne aktivnosti, posebno na tržištima Bliskog istoka, Azije i Afrike, koja beleže stalni rast potražnje za kvalitetnim i bezbednim prehrambenim proizvodima, dodaje Delić.

„Gulfood“je jedna od najvećih i najznačajnijih specijalizovanih izložbi prehrambene industrije u UAE i regionu Golfa. Po prvi put u svojoj istoriji, u 2026. godini, sajam se održava na dve lokacije, Dubai World Trade Centre i Dubai Expo City.

Zemlja partner ovogodišnjeg sajma je Indija, a na manifestaciji učestvuje više od 8.500 izlagača iz preko 190 zemalja, u okviru 12 sektora koji obuhvataju i startapove, logistiku i digitalne inovacije.