„Sajam studentske stručne prakse u javnoj upravi predstavlja novu priliku za studente da steknu neophodna znanja i veštine, a za javnu upravu još jedan odlučan korak ka njenoj otvorenosti i modernizaciji“, izjavila je Snežana Paunović, ministarka državne uprave

i lokalne samouprave.

Najavljujući jubilarni, peti Sajam, ministarka je istakla da je ponosna što Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave već pet godina

podržava mlade i približava im rad institucija javne uprave.

„Ove godine učestvuje rekordnih 143 organa javne uprave, a broj mesta za praksu dostigao je 1.478. To je veliki potencijal i izuzetna šansa da studenti uče od najboljih, da se upoznaju sa funkcionisanjem javne uprave i da možda svoju karijeru započnu upravo u institucijama“, naglasila je Paunović.

Ona je dodala da je Sajam važan i za same institucije, jer je prilika da se podmlade, da privuku talentovane mlade ljude i da se razbiju stereotipi o javnoj upravi kao sporom i zatvorenom sistemu.

„Nastavljamo da gradimo javnu upravu zasnovanu na znanju, odgovornosti i entuzijazmu mladih, jer oni su nosioci napretka i ključ budućeg razvoja“, zaključila je ministarka.

Sajam studentske stručne prakse u javnoj upravi biće održan u sredu, 26. novembra, na virtuelnoj 3D platformi koja omogućava studentima da se upoznaju sa svim institucijama koje nude mesta za praksu.