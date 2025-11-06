- Srbija već osmu godinu zaredom učestvuje na Sajmu uvoza „China International Import Expo“ u Šangaju, jednom od najvećih i najznačajnijih međunarodnih sajmova uvoza na svetu. Ovo je ogromna prilika za našu zemlju da predstavi sve svoje privredne potencijale, kao i za naše privrednike da pokažu kvalitet i inovativnost svojih proizvoda. Ove godine na Sajmu se predstavilo više od 22 kompanije iz Srbije, uglavnom iz prehrambene industrije, ali i preduzeća iz oblasti inovacionih delatnosti. Veliki broj ovih kompanija već uspešno izvozi na kinesko tržište i ostvaruje konkretne poslovne rezultate, a mi ćemo kao država pomoći i onima koji tek započinju izvoz da uspostave saradnju sa potencijalni poslovnim partnerima iz Narodne Republike Kine i da obezbede plasman svojih proizvoda do krajnjih potrošača. Sajam u Šangaju je ujedno i prilika za uspostavljanje novih poslovnih veza sa predstavnicima i drugih država izlagača sa, a sa kojima Srbija ima trgovinske sporazume i preferencijalni pristup tržištima. Ipak, naš primarni fokus u Šangaju bio je predstavljanje Srbije našim kineskim prijateljima i partnerima, u zemlji sa kojom nas vezuje čelično prijateljstvo, međusobno poverenje i poštovanje, ali i sve veći obim ekonomske sradnje - izjavila je Mesarović.