Potpredsednica Vlade Republike Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović je tokom razgovora za kinesku televiziju CGTN istakla čvrsto strateško partnerstvo Srbije i Narodne Republike Kine, zasnovano na „čeličnom prijateljstvu“, koje je, kako kaže, stub ekonomskog i političkog odnosa dve zemlje.

Poseban akcenat stavila je na značaj Sporazuma o slobodnoj trgovini, koji je opisala kao „blago u rukama Srbije“, jer otvara ogromne mogućnosti za srpske proizvođače – od plasmana prehrambenih proizvoda do izvoza iz oblasti inovacija i tehnologije, uz niske carinske stope.

Naglasila je da je Kina najvažniji investicioni partner Srbije, sa dominantnim učešćem u stranim direktnim investicijama, kroz kompanije poput Ziđina, HBC-a i Minta, ali i kroz infrastrukturne projekte i modernizaciju železnice, saobraćajnica i komunalne infrastrukture. Srbija, s druge strane, postaje „kapija ka Evropi“ za kineske investitore, jer im omogućava povoljan pristup tržištima CEFTA-e, EFTA-e i EU.

U delu o inovacijama i obrazovanju, ministarka je naglasila potrebu za jačanjem razmene studenata i znanja, posebno u IKT sektoru i inženjerskim strukama, jer veruje da kombinacija kineske tehnološke moći i srpskog inženjerskog potencijala može doneti velike rezultate.

Govoreći o budućnosti, poručila je da će Srbija nastaviti da širi prisustvo na kineskom tržištu kroz e-trgovinu i direktne plasmane srpskih proizvoda u kineske lance prodaje. Očekuje dodatni rast izvoza, jačanje malih i srednjih preduzeća i privlačenje novih kineskih investicija.

Na kraju intervjua, potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović se zahvalila Narodnoj Republici Kini na podršci suverenitetu i teritorijalnom integritetu Srbije, istaknuvši da Srbija uvek nedvosmisleno podržava princip „jedne Kine“, te da su odnosi predsednika Aleksandra Vučića i predsednika Si Đinpinga istorijski važni za obe zemlje.