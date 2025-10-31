- Imam tu čast da smo posetili divno porodično preduzeće, vinariju Matalj. Obišli smo njihov proizvodni pogon i upoznali smo se sa svim onim što rade. U pitanju je ozbiljna vinarija koja proizvede 200.000 boca vina. Oni sada plasman svoje robe imaju na domaćem tržištu, krenuli su i ka inostranim tržištima. Ministarstvo privrede će u narednom periodu podržati i ovu divnu kompaniju koja posluje u Negotinu. Ono na šta sam posebno ponosna i što sam videla danas je da predsednik opštine ima otvoren dijalog sa svim privrednicima i koji traje. Oni će u narednom periodu imati punu podršku Ministarstva privrede i našeg predsednika Aleksandra Vučića. Pozvala sam i ovu veliku kompaniju da budu promovisani od strane Ministarstva privrede na svim sastancima koji predstoje u NR Kini. Oni će već biti prisutni na sajmu u Šangaju. Očekujem i da će tamo postići uspeh za poslovanje - rekla je Mesarović.