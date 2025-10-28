Slušaj vest

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović održala je sastanak sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda, koju je predvodila Anet Kjobe, šefica misije za Srbiju.

- Održala sam sastanak sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda, koju je predvodila Anet Kjobe, šefica misije za Srbiju.

Screenshot 2025-10-28 093527.jpg
Foto: Printscreen Instagam

Naš zajednički cilj je održanje finansijske i privredne stabilnosti i konkurentnosti, i obezbeđivanje još boljih uslova za nove investicije koje će doprineti ubrzanju privrednog rasta i otvaranju novih radnih mesta.

Predvođeni našim predsednikom Aleksandrom Vučićem, Vladom Srbije i Srpskom naprednom strankom na čelu sa Milošem Vučevićem, nastavljamo da vodimo odgovornu ekonomsku politiku, koja čuva stabilnost, gradi poverenje i obezbeđuje da Srbija ostane sigurno mesto za ulaganja i razvoj- stoji na Instagramu ministarke.

Kurir Biznis/Dnevnik.rs

Ne propustitePolitika"NAŠ ZAJEDNIČKI CILJ OSTAJE JASAN" Predsednik Vučić posle važnog sastanka: Srbija dosledno ispunjava obaveze iz aktuelnog aranžmana s MMF-om kao pouzdan partner
Screenshot 2025-10-27 112714.jpg
PlanetaKOLIKO DUGO ĆE TRAJATI RAT U UKRAJINI? Evo šta kažu najnovije prognoze Međunarodnog monetarnog fonda!
shutterstock-2130077543.jpg
InfoBiz"MNOGE ZEMLJE OSEĆAJU EKONOMSKI UDAR, A SRBIJA SE MENJA NA BOLJE ZAHVALJUJUĆI NJIMA" Rabrenović: Čak 500.000 ljudi više radi danas
screenshot-8.jpg
PlanetaŠOK! PROPALE SANKCIJE PROTIV RUSIJE: MMF potvrdio da je ruska ekonomija premašila očekivanja
profimedia0104297169.jpg