"MNOGE ZEMLJE OSEĆAJU EKONOMSKI UDAR, A SRBIJA SE MENJA NA BOLJE ZAHVALJUJUĆI NJIMA" Rabrenović: Čak 500.000 ljudi više radi danas

Srbija ovu godinu završava mnogo bolje nego druge zemlje, što je ocena Međunarodnog monetarnog fonda. Njihov izveštaj je potvrdio da je Srbija stabilna i da je na dobrom putu.

Osim rasta BDP-a, beleži se i rekordna niska nezaposlenost kao i 25 milijardi evra deviznih rezervi što omogucava da se drži stabilan kurs. Ovi rezultati omogućavaju i rast plata, a kako je ministar Siniša Mali najavio, krajnji cilj je da prosečna plata u Srbiji, koja je tenutno oko 840 evra, bude 1.400 evra, dok bi prosečna penzija i minimalna zarada bili 650 evra.

Gost jutarnjeg programa koji je analizirao ekonomsku stabilnost Srbije bio je prof. dr Mihajlo Rabrenović, stručnjak za strategijski menadžment.

Stručnjak je odgonetnuo za koje sektore se podrazumeva pomenuto povećanje plata, kao i to koliko je takva vest ostvariva.

- Pre svega, Srbija je zemlja koja se menja na bolje jer imamo drugačije rukovodstvo u odnosu na prethodni period. Današnje rukovodstvo radi u interesu građana i privrede, a pamtimo vremena kada smo imali rukovodstvo koje je radilo na uništavanju svih preduzeća kako bi napunili svoje džepove. To je sada ova ista opozicija koja želi da se vrati na vlast, ali je interesantno što imamo pritiske koji dolaze iz inostranstva, a povezani su sa delom te opozicije. Konkretan odgovor se nalazi u nizu državnih strategija koje su preduzimane u novijem periodu od 2012. godine kada je Srbija bila pred bankrotom, pa do danas. Prošli smo kroz kovid, Ukrajinu, Gazu, sve se to preliva na mnoge zemlje, imamo trendove recesije, jednostavno mnoge zemlje osećaju ekonomske udare, a mi smo očuvali investicije, zbog toga raste izvoz, te čitav niz makroekonomskih transakcija - započeo je Rabrenović, pa nastavio:

- Zahvaljujući odgovrnim merama ministarstva finansija i NBS imamo ukupnu monetarnu stabilnost, održava se nizak budžetski deficit, raste produktivnost, to sve doprinosi većim prihodima. Dakle, 500.000 ljudi više radi nego pre 10 godina, a to nam pomaže da odolimo pritiscima koji dolaze sa raznih strana. Postepeno smanjujemo sivu ekonomiju, a to omogućava bolje punjenje budžeta. S druge strane, imamo sporazum sa Kinom koji bi trebalo iskoristiti.

