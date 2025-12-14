Slušaj vest

Prodajni kurs evra od 120 dinara, po kojem su pojedine menjačnice radile u poslednjih nekoliko dana, nije protivzakonit i ne ugrožava stabilnost dinara, ističe profesor Beogradske bankarske akademije Ismail Musabegović. On napominje da su trenutna kolebanja u okviru zakonskih okvira i nemaju potencijal da izazovu stvarni ekonomski rizik.

- Kurs je stabilan i nema razloga za strah. Ono što vidimo je panika, a ne stvarni ekonomski rizik - rekao je Musabegović za RTS.

Propisano odstupanje i provizije

Profesor je objasnio da postoji propis koji omogućava odstupanje od 1,25 odsto u odnosu na srednji kurs Narodne banke Srbije (NBS), uz dodatnu proviziju do jedan odsto. Kada se ova odstupanja saberu, prodajni kurs od 120 dinara i dalje je u granicama zakona.

On je dodao da veliki broj menjačnica dovodi do razlika u formiranju kursa, ali da se sve cene kreiraju u okviru jasno definisanih ograničenja.

- Ako vam kurs ne odgovara, uvek možete potražiti povoljniji. Za razliku od menjačnica, banke same formiraju kurs jer se bave širokim spektrom deviznih transakcija. Zato je kurs u bankama često nepovoljniji - naveo je profesor.

Uticaj na kredite i devizno tržište

Građani ne treba da brinu da će ovakve oscilacije kursa evra u menjačnicama uticati na mesečne rate kredita, jer se one obračunavaju prema srednjem kursu NBS i euriboru.

Musabegović je takođe naglasio da nema osnova za strah od pojave "paralelnog tržišta deviza".

- Sa deviznim rezervama od oko 29 milijardi evra, nemoguće je da se formira crno tržište. Oscilacije postoje, ali su male. Panika je najveći faktor. Krajem godine je uobičajeno povećanje tražnje za devizama zbog zatvaranja finansijske godine i uštede građana, ali efekti su kratkotrajni - objasnio je profesor.

Psihološki faktori i kupovina evra

Musabegović je dodao da kupovina evra kao vid štednje nije loša, ali da kratkoročne oscilacije kursa ne donose značajne profite. Situacija oko NIS-a, kako ističe, može eventualno izazvati probleme u snabdevanju gorivom i funkcionisanju pumpi, ali to nema direktnu vezu sa kursom.

- Ljudi reaguju psihološki i kupuju devize iz straha - zaključio je profesor Beogradske bankarske akademije.