- Razgovarano je o strateškim temama za dalji razvoj naše saradnje. Premijeri obe zemlje saglasili su se da je od velikog značaja pokretanje četiri globalne inicijative na inicijativu predsednika Si Đinpinga. Nastavljamo intenzivnu saradnju sa našim kineskim partnerima pod vođstvom predsednika Aleksandra Vučića. Zahvaljujući predsedniku Vučiću i predsedniku Đinpingu očekujemo uspešan nastavak naše saradnje i izgradnju zajednice Srbije i Kine sa zajedničkom budućnošću. Neka živi prijateljstvo Srbije i Kine - izjavila je Mesarović.