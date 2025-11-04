Slušaj vest

Mesarović je posle sastanka premijera Srbije Đure Macuta i gradonacelnika Sangaja Gong Zenga istakla da je velika čast što je danas gradonačelnik Šangaja lično podržao ovaj predlog, kako bi Srbija promovisala proizvode i tako dodatno unapredila spoljnotrgovinsku razmenu, predstavila privredne potencijale naše zemlje, turizam, kulturu i druge vidove saradnje.

Na sastanku koji je održan u Šangaju, koji je predvodio predsednik Vlade prof. dr Đuro Macut, prema njenim recima, posebno je naglašena važnost daljeg razvijanja i unapređenja sveobuhvatne saradnje između dve države i dva naroda.

- Na manifestaciji koju organizujemo, na najbolji mogući način ćemo predstaviti potencijale naše Srbije našim kineskim prijateljima. Od izuzetne je važnosti što je lično gradonačelnik Šangaja podržao organizaciju ovakvog događaja koji će značajno dalje produbiti naše odnose, ali i direktno uticati na razvoj ekonomije naše države i korišćenje Sporazuma o slobodnoj trgovini u što većoj meri - poručila je Mesarović.

To je, dodala je, samo još jedna potvrda međusobnog poštovanja i prijateljstva naših država i naroda, utemeljenog na ličnim i prijateljskim odnosima predsednika Aleksandra Vučića i Si Đipinga, koji su saradnju Srbije i Kine podigli na najviši istorijski nivo - izgradnju zajednice sa zajedničkom budućnošću.

- Neka živi čelično prijateljstvo Srbije i Kine - istakla je Mesarović na Instagram profilu.