Evropska komisija (EK) neće produžiti period postepenog uvođenja Sistema za ulazak i izlazak (EES), a fazna primena tog sistema biće završena 9. aprila 2026. godine, rekao je danas portparol Evropske komisije za unutrašnja pitanja Markus Lamert, ističući da će države članice ipak imati mogućnost da, po potrebi, privremeno suspenduju mehanizam.

Prema njegovim rečima, važeća regulativa EES već predviđa određene fleksibilnosti za države članice i za period nakon završetka postepenog uvođenja sistema u aprilu ove godine, što, kako je istakao, ne predstavlja novu odluku niti izmenu pravila.

- To znači da će od 10. aprila 2026. sve države članice Evropske unije morati u potpunosti da primenjuju EESna svim svojim graničnim prelazima i da registruju sve državljane trećih zemalja koji prelaze spoljne granice EU - naveo je Lamert.

On je objasnio da će, i nakon formalnog završetka faznog uvođenja, države članice i dalje imati mogućnost da, ukoliko je to neophodno, delimično suspenduju primenu EES-a.

Foto: Marko Karović

Kako je pojašnjeno, ta mogućnost odnosi se na dodatni period od 90 dana, uz opciju produženja za još 60 dana, kako bi se obuhvatio letnji period pojačanog putničkog saobraćaja.

Prema navodima Evropske komisije, ovakva fleksibilnost je već predviđena zakonodavstvom EU i ima za cilj da državama članicama obezbedi neophodne mehanizme za upravljanje mogućim produženim zadržavanjima i stvaranjem dugih redova na graničnim prelazima.

EES je informacioni sistem EU namenjen elektronskom evidentiranju ulazaka i izlazaka državljana trećih zemalja koji kratkoročno borave u šengenskom prostoru, a njegovo uvođenje ima za cilj jačanje kontrole spoljnih granica i unapređenje bezbednosti, prenosi Blic pisanja Tanjuga.