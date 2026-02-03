Od sledeće godine ćemo plaćati ulazak u Evropsku uniju

Slušaj vest

EU je odložila punu implementacijuEES sistemasa aprila na septembar 2026. godine kako bi zemljama Šengenskog prostora pružila veću fleksibilnost tokom prometne letnje sezone u Evropi, naveo je portal "Business travel". Međutim, Aleksandar Seničić, direktor JUTA je rekao da zvanična potvrda Evropske komisije još uvek nije stigla.

- Pročitali smo tu vest, ali još uvek na zvaničnom sajtu Evropske komisije nema potvrde i zvanične objave, tako da ne možemo sa sigurnošću da tvrdimo da je će ovo zaista biti i potvrđeno. Moramo da sačekamo zvaničnu objavu EK - naveo je Seničić.

Spas za letnju sezonu

Spomenuti portal, navodi da je ova odluka donesena zbog sve veće zabrinutosti da bi tokom letnje sezone moglo doći do ozbiljnog saobraćajnog haosa, posebno nakon potpune implementacije EES-a koja je najavljena za 10. april.

Biometrijski sistem, koji je pokrenut fazno u oktobru 2025. godine, trebalo je da bude u potpunosti implementiran do 10. aprila. Međutim, EU daje 29 zemalja učesnica „određenu fleksibilnost“ kako bi se proces uvođenja mogao produžiti do početka septembra, ako je potrebno.

Markus Lamert, portparol Evropske komisije za unutrašnje poslove, naveo je u saopštenju da "nisu najavljena nova produženja postepenog uvođenja".

Foto: Marko Karović

- Postepeno uvođenje sistema za ulazak/izlazak (EES) završiće se 9. aprila 2026. godine. Međutim, uredba o EES-u već predviđa određene fleksibilnosti za države članice za period nakon završetka uvođenja u aprilu ove godine - rekao je Lamert, pa dodao:

- Nakon završetka uvođenja, države članice će i dalje moći delimično da obustave rad sistema za ulazak/izlazak, gde je to potrebno, tokom perioda od dodatnih 90 dana, sa mogućim produženjem od 60 dana kako bi se pokrio letnji vrhunac.

Lamert je objasnio da je ova dodatna fleksibilnost "predviđena" u zakonodavstvu i da će državama članicama dati "neophodne alate za upravljanje potencijalnim produženim redovima" ovog leta.

Šta je EES sistem

EES sistem zamenjuje stavljanje pečata u pasoše za posetioce iz "trećih zemalja", uključujući Veliku Britaniju i SAD, prikupljanjem biometrijskih podataka, kao što su skeniranje slika lica i otisaka prstiju, na granici EU.

EU je bila voljna da umanji obim operativnih problema izazvanih dosadašnjim uvođenjem sistema za uvoz/izvoz, iako je evropsko udruženje aerodroma ACI Europe u decembru skrenulo pažnju na "sve veće operativne probleme" sa sistemom.

Aerodrom u Lisabonu u Portugalu je takođe obustavio korišćenje EES-a na nekoliko nedelja u decembru zbog dugih redova pre nego što je ponovo pokrenuo testiranje sistema sredinom januara.