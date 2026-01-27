Slušaj vest

Problem je pravilo 90/180, odnosno mogućnost 90 dana boravka u EU tokom šest meseci i novi elektronski način beleženja.

Ministarka saobraćaja Aleksandra Sofronijević rekla je da ovaj problem datira još od 2014. godine, ali je sada eskalirao jer se naši profesionalni vozači hapse i deportuju. Šteta je ogromna, granični prelazi za kamione su i dalje zatvoreni, a vozači tvrde da će ostati uporni.

Do kada može da potraje štrajk, koliko se gubi novca i da li Evropska komisija može da reši problem, za Kurir televiziju, govorili su Bojan Stanić, pomoćnik direktora Sektora za strateške analize u Privrednoj komori Srbije, dr Rajko Petrović, naučni saradnik na Institutu za evropske studije, Marko Matić, izvršni direktor Centra za odgovorne medije, Srđan Tošić, vršilac dužnosti predsednika Udruženja vozača i Neđo Mandić, predsednik Udruženja za međunarodni transport Srbije.

"Profesionalni vozači nisu izuzeti iz tog pravila"

Evropska komisija po tom pitanju nije ništa uradila i ranije je postojao način da se zaobiđe to pravilo, rekao je Srđan Tošić.

- To pravilo da vozači iz zemalja van EU mogu da provedu najviše 90 dana u Šengen zoni tokom šest meseci važi otkad važi i sam Šengenski sporazum. Profesionalni vozači nisu izuzeti iz tog pravila, još od 2014. godine je postojala jedna inicijativa da se to uradi i po tom pitanju Evropska komisija nije ništa uradila i ranije je postojao način da se zaobiđe to pravilo. Kontrole nisu bile toliko česte, znalo se na kom prelazu se otprilike to sprovodi, češćom promenom pasoša jer su tada samo iz pasoša i brojenjem pečata mogli da utvrde koliko dana vi imate - rekao je Srđan Tošić i dodao:

Srđan Tošić, vršilac dužnosti predsednika Udruženja vozača Foto: Kurir Televizija

Pitanje egzistencije

Kako Srđan Tošić tvrdi, jedino pravilno rešenje ove situacije je potpuno izuzeće radnika u međunarodnom transportu iz ovog sistema.

- Postojala je nada da će se to zbog ekonomskih potreba promeniti, međutim ništa se nije promenilo i sad ovaj EES sistem ne dozvoljava više tako nešto. Jedino pravilno rešenje ove situacije je potpuno izuzeće radnika u međunarodnom transportu iz ovog sistema. Organizator štrajka je pozvao poslovno udruženje međunarodni transport i ono je pozvalo ostale da se priključe, takođe se priključilo i udruženje NDT sistem i mi kao udruženje vozača.

"Sistemski ugrožena grana kamionskog transporta je problem koji postoji od ranije"

Kako je Bojan Stanić objasnio, postoje druge otežane prilike koje utiču na konkurentnost naših privrednika.

- Naša grana kamionskog transporta je sistemski ugrožena i to je problem koji postoji od ranije, pre svega zbog nedostatka vozača, a sa druge strane i zbog problema na samim graničnim prelazima. Kada nema ove blokade postoje druge otežane prilike koje utiču na konkurentnost naših privrednika zato što se kasni sa isporukama a treba mnogo više vremena da se ta roba isporuči. Naravno da su se oni u jednom trenutku orijentisali na privremeni unos radne snage iz inostranstva, pisalo se dosta inicijativa za zelene koridore gde su neki u funkciji a neki ne - rekao je Bojan Stanić i dodao:

Bojan Stanić, pomoćnik direktora Sektora za strateške analize u Privrednoj komori Srbije Foto: Kurir Televizija

"Imaju obavezu prema kupcima koji su u zemlji ili inostranstvu"

Bojan Stanić tvrdi da time što radnici gube konkurentnost time se smanjuje njihov potencijal da rade i prihoduju.

- Postoje firme koje se ne bave transportom ali zavise od njega i već imaju problem u najavi da će kasniti neke isporuke koje su njima potrebne i oni imaju obavezu prema kupcima koji su u zemlji ili inostranstvu. Međutim, mi razumemo problem prevoznika i nije pitanje da li će oni opstati za mesec ili dva problem je što oni suštinski gube konkurentnost i smanjuje se njihov potencijal da rade i prihoduju i da budu ne samo konkurenti na tržištu Evrope nego i u Srbiji.

"Pola svog radnog veka provedu u kabini na graničnom prelazu"

Rajko Petrović je za Kurir televiziju izjavio da je bez obzira na to koliko napreduje ova savremena tehnologija danas nemoguće zamisliti ekonomski život i normalno funkcionisanje bez njih.

- Sigurno je da ti ljudi koji štrajkuju i blokiraju imaju svoje razloge jer se osećaju ugroženim jer govorimo o vozačima koji su jedni od najvrednijih ljudi koji rade jedan od najtežih poslova i pola svog radnog veka provedu u kabini u prikolicama na graničnim prelazima i to su velika odricanja. Bez obzira na to koliko napreduje ova savremena tehnologija danas je nemoguće zamisliti ekonomski život i normalno funkcionisanje bez njih. Prema izjavi premijera Đura Macuta, Vlada Srbije želi da reši taj problem u korist naših državljana a da li bi se nešto postiglo njihovim predlogom, kratkoročno možda da ali dugoročno se postavlja pitanje da li bi, jer ovo je pre svega političko pitanje koje proizvodi samo ekonomske i druge posledice - rekao je Rajko Petrović i dodao:

dr Rajko Petrović, naučni saradnik na Institutu za evropske studije Foto: Kurir Televizija

"Postali smo potpuno izolovani"

Kako je Rajko Petrović istakao, Vlada Srbije želi da reši ovaj problem u korist naših državljana, a da li bi se nešto postiglo njihovim predlogom, to je pitanje.

- Činjenica je da su Srbija i nama susedne zemlje van sistema Šengena i da smo jedno ostrvo koje je postalo potpuno izolovano jer su Bugarska i Rumunija ušle u Šengen zonu, njima je trebalo dugo vremena što govori da je to jedna od najtežih etapa u okviru tih evropskih integracija upravo postići to.

"Kolone od tri do četiri kilometara"

Mom bratu, kada putuje relacijom Drač - Litvanija, put traje dva i po dana a od toga dan i po provede na granici, rekao je Marko Matić.

- Često putujem za Austriju baš preko Hrvatske i ono što prvo uočite na prelazu Bajokovo/Batrovci su kolone od tri do četiri kilometara kamiona koji čekaju i po dan i po kako bi ušli u Šengen zonu. Kada pričamo o prednostima članstva u EU ljudi ne znaju šta to znači, jer na primer moj brat iz Kraljeva vozi na relaciji Drag - Litvanija i otprilike mu put traje dva i po dana a od toga dan i po provede na granici - rekao je Marko Matić i dodao:

Marko Matić, izvršni direktor Centra za odgovorne medije Foto: Kurir Televizija

- Ovo pravilo nije novo, naravno ono postoji otkad je uveden bezvizni režim za Srbiju i ostale zemlje ali stvar je u tome što ono nije striktno primenjivano , tek sada primenom EES postaje egzaktno da se elektronski detektor više ne može ni zaobilaziti. "Nije bilo problema do početka 2018. godine"

Mi smo radili, niko nas nije kontrolisao i znali smo da imamo više od 90 dana, rekao je Neđo Mandić.

- Sporazum je napravljen 1985. godine i nismo imali problema do početka 2008. godine kada se velika grupa zemalja pridružila onoj grupi od pet zemalja koje su napravile Šengenski sporazum, međutim od 2008. godine problem je postajao sve veći, imali smo sve više problema i zato smo 2014. godine u dogovoru sa Ministarstvom saobraćaja imali jedno obraćanje. Državni sekretar se obratio u Briselu i dobio je pravo da govori o problemima i posle toga je sve bilo kako tako jer nije bila kontrola, mi smo radili i niko nas nije kontrolisao i znali smo da imamo više od 90 dana pa smo mislili da je to formalnost - rekao je Neđo Mandić i dodao:

Neđo Mandić, predsednik Udruženje za međunarodni transport Srbije Foto: Kurir Televizija

- Međutim, u poslednje tri godine kako je počela priča o kontroli putem ovog sistema ulaza/izlaza koja će biti automatska počele su češće kontrole i mi smo uporno pisali kako bi konačno dobili pravo da dođemo u Brisel i vrlo je jasno da mi nismo ni migranti ni radnici na crnom ni ništa tome slično.

