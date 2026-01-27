Slušaj vest

U toku je blokada više od 20 teretnih prelaza zbog neadekvatne reakcije EU po pitanju tretmana profesionalnih vozača u Šengenskoj zoni, a predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež obišao je jutros granični prelaz Batrovci, gde više od 50 kamiona blokira teretni saobraćaj i ukazao da direktna šteta od blokada prelaza i izvoza iz čitavog Zapadnog Balkana iznosi oko 100 miliona evra dnevno.

- To je samo šteta kada je u pitanju izvoz robe. Na to treba dodati da svaka proizvodna kompanija ima penale i kazne zbog neisporučene robe između 10.000 i 50.000 evra dnevno. Ima oko 10.000 kompanija koje izvoze samo iz Srbije u EU, onda se može doći do zaista velikih brojki - rekao je Čadež.

Naveo je da je za razliku od nekih raniji velikih kriza dobavljačkih lanaca, poput one izazvane kovid pandemijom ili nesrećom velikog tankera u Sueckom kanalu, trenutnu dobavljačku krizu izazvala nefleksibilnost evropske birokratije.

Foto: Marko Karović

Čadež je kazao da više od dve godine privrednici sa prostora celog Zapadnog Balkana, iz Srbije, Severne Makedonije, Albanije, Crne Gore ujedinjeni ukazuju Evropi da je ovo veliki problem, kao i da kompanije iz EU koje proizvode u Zapadnom Balkanu ukazuju na to, ali da se rešenja ne nalaze.

- Sad imamo paradoksalnu situaciju u kojoj Evropa i evropske kompanije same sebe koče ili blokiraju- rekao je Čadež.

Dodao je da su kompanije veoma zabrinute zbog trenutne krize i da je zato došao sa predsednikom Nemačko-srpske komore Filipom Simovićem.

- Tokom ove dve godine nismo imali nijedno rešenje. U poslednjih sedam dana devet vozača je uhapšeno samo u Nemačkoj. Evropska pravila se odnose na vozače kao i na emigrante u pokušaju i to dovodi praktično i do zastoja cele evropske privrede, ne govorimo samo o Zapadnom Balkanu - rekao je Čadež.

Na pitanje da li očekuje reakciju EU i da se izađe u susret zahtevima koje traže prevoznici Zapadnog Balkana, Čadež je rekao da se nada da će evropska administracija, koja nije imala sluha za privrednike i kompanije iz Beograda, Prištine, Tirane, Sarajeva, Banja Luke, imati sluha da čuje velike kompanije u državama članicama koje se, kako kaže, u ovoj situaciji obraćaju svojim vladama.

- Nadam se da će imati sluha da jednostavno ne ubiju svoju sopstvenu privredu, ovo i nije stvar samo naših kompanija i naših prevoznika. Prevoznici su se odlučili na ovu meru koja je krajnja nužda, ali sluha nije bilo. Poslednje dve godine smo uglavnom dobijali samo neke izgovore da su to pravila, da je to jednako napravljeno za celu Šengen zonu - rekao je Čadež.

Foto: Edvard Molnar/MTI

Prevoznici zemalja Zapadnog Balkana započeli su u ponedeljak u podne blokade drumskog transporta na teretnim prelaza sa zemljama Šengena zbog neadekvatne reakcije Evropske komisije i zemalja Šengena po pitanju tretmana profesionalnih vozača i ograničavanje boravka njima na teritoriji Šengena tokom svakodnevnih radnih aktivnosti.

Najavljeno da će prevoznici proširiti blokadu na još dva granična prelaza na istoku zemlje, nakon što su pojedini ruski prevoznici pokušali da zaobiđu postojeće blokade koristeći prelaze koji se ranije nisu koristili ili su bili u minimalnoj upotrebi.

Reč je o alternativnim graničnim prelazima sa Bugarskom - Mokranje, u blizini Negotina i Ribarci, u blizini Bosilegrada.

Privredna komora Srbije saopštila je u ponedeljak da intenzivno radi na hitnom rešavanju problema boravka profesionalnih vozača u Šengenskoj zoni u saradnji sa komorama iz regiona Zapadnog Balkana.

Predloženo je uvođenje posebne vize ili dozvole za profesionalne vozače koja bi važila u celoj Šengenskoj zoni, povećanje dozvoljenog broja dana boravka ili izuzimanje vozača iz sistema EES dok se ne postigne trajno rešenje, navode iz PKS povodom blokada teretnih prelaza sa zemljama Šengena koje su u podne započeli prevoznici.