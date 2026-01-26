Slušaj vest

Prevoznici iz Srbije i regiona započeli su danas tačno u 12 časova blokadu teretnih graničnih prelaza ka zemljama Evropske unije, zbog primene pravila 90/180, uvođenja EES sistema ulaska i izlaska, kao i, kako navode, neprihvatljivog tretmana srpskih vozača koji se u Šengenu tretiraju kao azilanti.

Situacija na graničnom prelazu Batrovci je za sada slična kao i prethodnih dana, kolone su dugačke. Kolona teretnih vozila trenutno se nalazi na nešto više od 500 metara od same granice sa Hrvatskom, a kamioni su praktično u potpunosti zaustavljeni. Saobraćaj ka Evropskoj uniji je blokiran, a kolona se iz minuta u minut produžava.

Organizatori na svakom prevozu

Protest prevoznika je, kako navode organizatori, zvanično prijavljen, a svi državni organi su obavešteni. Na svakom graničnom prelazu postavljeni su koordinatori protesta, kojima se vozači mogu javiti radi dobijanja instrukcija i organizacije.

U pozivu koji je upućen prevoznicima navodi se da je protest isključivo usmeren ka Evropskoj komisiji i zemljama Šengena, te da nema političku konotaciju.

Foto: Kurir

Prema informacijama organizatora, protesti su započeti ili najavljeni na više graničnih prelaza, među kojima su: GP Batrovci, GP Šid, GP Bački Breg, GP Gradina, GP Kelebija, GP Vrška Čuka, GP Preševo, GP Bogovođa, GP Vatin, GP Bezdan, GP Đerdap, kao i administrativni prelazi Jarinje, Brnjak, Merdare.

Prevoznici poručuju da su proterivanja i zabrane rada vozača u zemljama Šengena sve učestaliji, dok evropske institucije, kako tvrde, ignorišu realne probleme transportnog sektora iz Srbije i regiona.

- Ovo je poslednji pokušaj da se sačuva naša transportna privreda. Ako sada ne reagujemo, posledice će biti nesagledive - navodi se u saopštenju organizatora protesta.

Foto: Kurir

Kako stvari stoje na Batrovcima, kamioni trenutno stoje, vozači čekaju, a rešenja nema na vidiku.

Razvoj situacije na graničnim prelazima pratićemo tokom dana. Ako dođe do novih odluka ili širenja protesta, javnost će biti blagovremeno obaveštena.

Na graničnom prelazu Batrovci kažu da za sada nema većih gužvi. Na izlazu iz Srbije trenutno se nalazi oko tridest teretnih vozila, dok se u zemlju iz pravca Hrvatske i dalje ulazi bez zastoja. Kako je najavljeno, ulazni terminal biće blokiran u večernjim satima, dok putnička vozila i autobusi za sada saobraćaju nesmetano.