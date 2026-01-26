Slušaj vest

Kako su ranije najavljivali vozači u regionu Zapadnog Balkana danas tačno u podne započeli su blokadu graničnih prelaza ka zemljama Šengena. Da je štrajk počeo za Biznis Kurir je potvrdio Stefan Arsić iz Udruženja vozača.

Blokada granice ne odnosi se na putnički već isključivo na teretni saobraćaj koji je u potpunosti stao. Kamioni sa robom su parkirani na teretnim izlazima iz zemlje, a kamiondžije iz Srbije, BiH, Crne Gore i Severne Makedonije protestuju zbog nemogućnosti da pošteno rade svoj posao nakon uvođenja EES sistema na granicama Šengenskog prostora.

Kamiondžije blokirale granice, prve slike i snimci sa prelaza

Većina vozača iz Srbije već ispunila kvotu od 90 dana

Kako je ranije za naš potral rekao Neđo Mandić, predsednik Udruženja za međunarodni transport Srbije uvođenjem EES sistema vozačima iz regiona praktično nije dozvoljeno darade i prevoze robu nakon isteka 90 odnosno 180 dana boravka u EU. Kako je naglasio većina vozača iz Srbije već ispunila kvotu od 90 dana, pa ih policija ih hapsi i deportuje u Srbiju što dodatno otežava njihov ionako težak položaj.

Štrajk kamiondžija Bačka Palanka

Tako je pre nekoliko dana u u nemačkoj luci Roštok prilikom ulaska/izlaska sa trajekta uhapšeno 8 srpskih vozača kamiona zato što su prekoračili 90 dana boravka u EU. Oni su sprovedeni na najbliži aerodrom i deportovani za Srbiju. Ukoliko dobiju zabranu ulaska u zemlje EU njima će praktično biti onemogućeno da se bave svojim poslom.

- Mi smo naterani na ovaj protest koji podrazumeva da granični prelazi rade čak i teretni, ali samo za ono što ima opravdanje da prođe, a to su: žive životinje, lekovi, ekpslozivi... Redovna komercijalna roba ima da čeka, kao što mi čekamo i trpimo. Nećemo mi blokirati granicu, mi ćemo utovariti robu u kamione, doći ćemo do granice, ali nijednog vozača ne možemo i nećemo da teramo da ide u EU i rizikuje da bude uhapšen i deportovan. Možda će ga pustiti Mađar, a dočekati Nemac ili Austrijanac i prorerati čime vozač rizikuje da dobije zabranu i da ne može da radi. Zato ćemo mi lepo da dovezemo kamione na granične prelaze i kažemo:" Evropi, izvoli roba ti se nalazi na granici! - poručio je Mandić za naš poratl uoči današnje protesta.

Nisu turisti već radnici

Kako su više puta isticali vozači kamiona nakon uvođenja EES sistema tretiraju ih kao obične turiste, a ne ljude koji samo rade svoj posao na teritoriji zemalja Šengena.

Brojna udruženja vozača kamiona u regionu pisali su pisma Evropskoj komisiji, jedini odgovor koji su dobili je da je sprovođenje EES sistema prepušteno svakoj zemlji članici EU pojedinačno.

Štrajk kamiondžija Makedonija Delčevo

Blokada 15 graničnih prelaza GP Batrovci

GP Šid

GP Neštin

GP Bačka Palanka

GP Bogojevo

GP Bezdan

GP Bački Breg

GP Kelebija

GP Horgoš

GP Srpska Crnja

GP Vatin

GP Đerdap

GP Gradina

GP Preševo

U pokušaj da se reši problem vozača kamiona uključila se i Privredna komora Srbije (PKS) i Eurochambers, koji okuplja privredne komore širom Evrope, a uputili su institucijama Evropske unije u Briselu i vladama svih država članica apel da se promene primene pravila o ograničenju boravka od 90 dana u bilo kom periodu od 180 dana u Šengenskoj zoni za profesionalne vozače u međunarodnom drumskom saobraćaju.

U pismu se navodi da ovo ograničenje ima ozbiljan uticaj na funkcionisanje transportnog sektora, stabilnost logističkih lanaca i snabdevanje širom Evrope.

Kako je najavljeno ranije na konferenciji za medije više Udruženja vozača iz regiona današnjem protestu balkanskih kamiondžija pridružiće se i kolege i Turske ukoliko se nađu u tranzitu na Balkanu tokom protesta.

Vozačima iz Srbije pridružiće se i kolege iz Turske.

Inače, u Srbji ima 20.000 kamiona i 30.000 profesionalnih vozača registrovanih za međunarodni transport.

Foto: Kurir

Situacija na Batrovcima

Situacija na graničnom prelazu Batrovci je za sada slična kao i prethodnih dana, kolone su dugačke. Kolona teretnih vozila trenutno se nalazi na nešto više od 500 metara od same granice sa Hrvatskom, a kamioni su praktično u potpunosti zaustavljeni. Saobraćaj ka Evropskoj uniji je blokiran, a kolona se iz minuta u minut produžava.

Hitni apel PKS ka institucijama EU

Privredna komora Srbije intenzivno radi na hitnom rešavanju problema boravka profesionalnih vozača u Šengenskoj zoni, u saradnji sa komorama iz regiona Zapadnog Balkana. Predloženo je uvođenje posebne vize ili dozvole za profesionalne vozače koja bi važila u celoj Šengenskoj zoni, povećanje dozvoljenog broja dana boravka ili izuzimanje vozača iz sistema EES dok se ne postigne trajno rešenje.

Predsednik PKS Marko Čadež uputio je hitno pismo Evrokomori. U pismu se navodi da ograničenje boravka na 90 dana u bilo kom periodu od 180 dana u Šengenu, profesionalnim vozačima prepolovljava radno angažovanje i ima ozbiljan uticaj na funkcionisanje transportnog sektora, stabilnost logističkih lanaca i snabdevanje i logistiku širom evropskog prostora.

Kamiondžije ostaju najmanje 7 dana

Vozači kamiona koji učestvuju u protestima na graničnim prelazima poručuju da neće odustati od blokada dok se ne promene, kako navode, diskriminatorna pravila koja važe za profesionalne vozače iz regiona.

- Sva naša prava su ugrožena. Ovde ostajemo najmanje sedam dana. Ako se u tom roku ništa ne promeni, nastavljamo sa blokadama - izjavio je jedan od vozača kamiona koji učestvuje u protestu.

Foto: Kurir/D.Š.

Profesionalni vozači i prevoznici iz Srbije i regiona spremni su da istraju u blokadama graničnih prelaza dok se ne pronađe održivo rešenje za primenu pravila o boravku u Šengenskoj zoni, poručio je Neđo Mandić, predsednik Poslovnog udruženja - Međunarodni transport“.

On ističe da aktuelni Šengenski sporazum ima dobre namere, ali da se nije prilagodio realnosti savremenog tržišta rada i međunarodnog transporta.

Na pitanje koliko su spremni da istraju u protestima, Mandić odgovara bez vremenskog ograničenja.

- Onoliko koliko treba. Ne dan, ne deset, ne dvadeset. Ako treba i tri meseca, stajaćemo tri meseca. Nijedan odgovoran poslodavac neće poslati radnika da rizikuje hapšenje- kaže on.