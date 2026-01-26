Slušaj vest

Vozači kamiona koji učestvuju u protestima na graničnim prelazima poručuju da neće odustati od blokada dok se ne promene, kako navode, diskriminatorna pravila koja važe za profesionalne vozače iz regiona.

- Sva naša prava su ugrožena. Ovde ostajemo najmanje sedam dana. Ako se u tom roku ništa ne promeni, nastavljamo sa blokadama - izjavio je jedan od vozača kamiona koji učestvuje u protestu

Profesionalni vozači i prevoznici iz Srbije i regiona spremni su da istraju u blokadama graničnih prelaza dok se ne pronađe održivo rešenje za primenu pravila o boravku u Šengenskoj zoni, poručio je Neđo Mandić, predsednik Poslovnog udruženja - Međunarodni transport“.

On ističe da aktuelni Šengenski sporazum ima dobre namere, ali da se nije prilagodio realnosti savremenog tržišta rada i međunarodnog transporta.

- Danas živimo u jednoj zemlji, radimo u drugoj. Sve se promenilo, tehnologija, društveni odnosi, način rada, a taj sporazum se nije menjao. Nije problem Šengen kao ideja, problem je jedna odredba, pravilo 90 dana u periodu od 180 dana, koja je neprimenjiva na profesionalne vozače- rekao je Mandić.

Mandić odbacuje tvrdnje da su prevoznici ti koji blokiraju granice.

- Mi kamione nismo blokirali. Oni su utovareni i spremni da idu. Ali da bi krenuli, potrebna je garancija da vozači neće biti hapšeni. Ovo nije naša blokada. Evropska komisija je blokirala granice Šengena primenom besmislenog pravila na profesionalne vozače- ističe.

Na pitanje koliko su spremni da istraju u protestima, Mandić odgovara bez vremenskog ograničenja.

- Onoliko koliko treba. Ne dan, ne deset, ne dvadeset. Ako treba i tri meseca, stajaćemo tri meseca. Nijedan odgovoran poslodavac neće poslati radnika da rizikuje hapšenje- kaže on.