Najavljivani štrajk vozača kamiona započeo je danas na svim graničnim Zapadnog Balkana ka zemljama Šengena. Prema nekim procenama u protestima učestvuje više od 75.000 kamiondžija iz četiri zemlje. Kako javljau repotreri sa licamesta poslednji na prelazu je prošao vozač kamiona iz Rumunije.

- Sva naša prava su ugrožena. Ovde ostajemo najmanje sedam dana. Ako se u tom roku ništa ne promeni, nastavljamo sa blokadama - rekao je jedan od vozača kamiona koji učestvuje u protestu.

Kako su naglasili prevoznici blokirani su isključivo teretni terminali, dok se putnički saobraćaj odvija normalno što se može videti i na kamerama Automoto saveza Srbije (AMSS) koje prate stanje na graničnim prelazima.

Foto: Kurir/D.Š.

Kamioni sa robom stoje na granici, a kako je za Biznis Kurir objasnio Neđo Mandić, predsednik Udruženja za međunarodni transport Srbije redovna komercijalna roba ima da čeka, a prolaz ima samo ona roba koja ima opravdanje da prođe. To su:

lekovi (dozvoljen je prolaz vozilima u uvozu, dok vozila u izvozu neće biti propuštana);

žive životinje (dozvoljen je prolaz vozilima koja prevoze životinje, dok prazna vozila za prevoz životinja neće biti propuštana) i

municija i eksploziv Blokada i Luke Bar

Udruženje međunarodnih prevoznika tereta Crne Gore blokiraće teretni saobraćaj na granicama i u Luci Bar, zahtevajući hitnu reakciju nadležnih na dugogodišnje probleme sa kojima se suočava sektor drumskog transporta.

- Ako se ova situacija ne reši, posledice će osetiti privreda i građani - više puta su upozoravali vozači pre današnjeg protesta.

Štrajk kamiondžija Bačka Palanka Izvor: Kurir/D.Š.

Podsećamo, samo u Srbji ima 20.000 kamiona i 30.000 profesionalnih vozača registrovanih za međunarodni transport. Međutim, nakon uvođenja EES sistema boravak na teritoriji EU im je ograničen na 90 dana unutra roka od 180 dana, što im praktično oduzima pravo na rad. Svi pokušaji da se dogovore sa Evropskom komisijom u Briselu, za sada, nisu urodili prodom.

Blokada 15 graničnih prelaza u Srbiji

GP Batrovci

GP Šid

GP Neštin

GP Bačka Palanka

GP Bogojevo

GP Bezdan

GP Bački Breg

GP Kelebija

GP Horgoš

GP Srpska Crnja

GP Vatin

GP Đerdap

GP Gradina

GP Preševo