Ovo je broj vozača koji blokira granice: Kamiondžije u masovnom štrajku, Rumun prošao poslednji
Najavljivani štrajk vozača kamiona započeo je danas na svim graničnim Zapadnog Balkana ka zemljama Šengena. Prema nekim procenama u protestima učestvuje više od 75.000 kamiondžija iz četiri zemlje. Kako javljau repotreri sa licamesta poslednji na prelazu je prošao vozač kamiona iz Rumunije.
- Sva naša prava su ugrožena. Ovde ostajemo najmanje sedam dana. Ako se u tom roku ništa ne promeni, nastavljamo sa blokadama - rekao je jedan od vozača kamiona koji učestvuje u protestu.
Kako su naglasili prevoznici blokirani su isključivo teretni terminali, dok se putnički saobraćaj odvija normalno što se može videti i na kamerama Automoto saveza Srbije (AMSS) koje prate stanje na graničnim prelazima.
Kamioni sa robom stoje na granici, a kako je za Biznis Kurir objasnio Neđo Mandić, predsednik Udruženja za međunarodni transport Srbije redovna komercijalna roba ima da čeka, a prolaz ima samo ona roba koja ima opravdanje da prođe. To su:
- lekovi (dozvoljen je prolaz vozilima u uvozu, dok vozila u izvozu neće biti propuštana);
- žive životinje (dozvoljen je prolaz vozilima koja prevoze životinje, dok prazna vozila za prevoz životinja neće biti propuštana) i
- municija i eksploziv
Blokada i Luke Bar
Udruženje međunarodnih prevoznika tereta Crne Gore blokiraće teretni saobraćaj na granicama i u Luci Bar, zahtevajući hitnu reakciju nadležnih na dugogodišnje probleme sa kojima se suočava sektor drumskog transporta.
- Ako se ova situacija ne reši, posledice će osetiti privreda i građani - više puta su upozoravali vozači pre današnjeg protesta.
Podsećamo, samo u Srbji ima 20.000 kamiona i 30.000 profesionalnih vozača registrovanih za međunarodni transport. Međutim, nakon uvođenja EES sistema boravak na teritoriji EU im je ograničen na 90 dana unutra roka od 180 dana, što im praktično oduzima pravo na rad. Svi pokušaji da se dogovore sa Evropskom komisijom u Briselu, za sada, nisu urodili prodom.
Blokada 15 graničnih prelaza u Srbiji
- GP Batrovci
- GP Šid
- GP Neštin
- GP Bačka Palanka
- GP Bogojevo
- GP Bezdan
- GP Bački Breg
- GP Kelebija
- GP Horgoš
- GP Srpska Crnja
- GP Vatin
- GP Đerdap
- GP Gradina
- GP Preševo
Biznis Kurir/Blic