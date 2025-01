On kaže da je to jedan od dosadnijih poslova, i onome ko nije navikao da bude u vozilu preko celog dana, ne bi preporučio da se bavi ovim zanimanjem.

- Kreveti su nam bili ok, ali spavaš u malom skučenom prostoru u kabini kamiona. Leti ako radi klima, kamion je uključen preko cele noći. Moraš da se navikneš na brujanje, neko ne može da spava sa tim. Ja sam se prilagodio, brujanje hladnjače me je podsećalo na brodiće. Koristio sam svaki slobodan trenutak da prošetam, obiđem znamenitosti zemlje u kojoj se nalazim - priča Trifunović.

- Kada se ide u Švajcarsku tu se čeka, jer tu ide i carinjene robe. Na ulazu u tu zemlju se prijavljuje broj pređenih kilometara kao i po izlasku. Čeka se nekad na bugarsko- rumunskoj i grčko-bugarskoj granicu. Bugari i Rumuni mogu da te zezaju ceo dan ako hoće, dok im ne daš neki dinar, ali ja im samo kažem, „nema problema, ja zaista nemam ništa kod sebe" a meni dnevnica teče, pa mogu i 10 dana da sedim na granici - iskren je Trifunović. Generalno, kaže, nigde nije imao problem, ali prepričava jednu situaciju sa rumunskim policajcem: "Kazao mi kako me uhvatio radar, na šta sam mu ja odgovorio da je to nemoguće. On mi je tada rekao: „ Ajde daj neku paru da ne pišem ništa ". Pogledao sam po kabini, imao sam nešto sitno po pet centi i to sam mu dao. Kad je on pogledao, samo mi je ubacio nazad u kabinu taj novac.