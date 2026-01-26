Slušaj vest

Privredna komora Srbije intenzivno radi na hitnom rešavanju problema boravka profesionalnih vozača u Šengenskoj zoni, u saradnji sa komorama iz regiona Zapadnog Balkana. Predloženo je uvođenje posebne vize ili dozvole za profesionalne vozače koja bi važila u celoj Šengenskoj zoni, povećanje dozvoljenog broja dana boravka ili izuzimanje vozača iz sistema EES dok se ne postigne trajno rešenje.

Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež uputio je hitno pismo Evrokomori koja okuplja 40 nacionalnih privrednih komora i predstavlja interese više od 20 miliona kompanija, Forumu jadransko-jonskih komora, kao i privrednim komorama zemalja sa kojima Srbija ostvaruje najintenzivniju trgovinsku i investicionu saradnju, sa pozivom na zajedničko i koordinisano delovanje ka institucijama Evropske unije.

U pismu se navodi da ograničenje boravka na 90 dana u bilo kom periodu od 180 dana u Šengenu, profesionalnim vozačima prepolovljava radno angažovanje i ima ozbiljan uticaj na funkcionisanje transportnog sektora, stabilnost logističkih lanaca i snabdevanje i logistiku širom evropskog prostora.

Kamiondžije blokirale granice, prve slike i snimci sa prelaza

PKS i sve privredne komore iz regiona Zapadnog Balkana podsećaju da se više od 60 odsto ukupne trgovinske razmene regiona ostvaruje sa Evropskom unijom, zbog čega kašnjenja u transportu ugrožavaju poslovne odnose, principe pravovremene isporuke i održivost ugovora, kako za kompanije iz regiona, tako i za firme iz država članica EU.

Kako se navodi, rešenja koja je Evropska komisija predlagala prethodnih godina, poput izdavanja dozvola boravka ili statusa prekograničnih radnika, nisu primenljiva u praksi za međunarodni drumski saobraćaj.

U pismu se poziva na hitno razmatranje privremenih mera, uključujući uvođenje posebne vize ili dozvole za profesionalne vozače koja bi važila u celoj Šengenskoj zoni, povećanje dozvoljenog broja dana boravka ili izuzimanje vozača iz sistema EES dok se ne postigne trajno rešenje.

PKS je pozvala na koordinisanu reakciju država članica i institucija EU za rešavanje problema ograničenog boravka profesionalnih vozača u EU kako bi se sprečile ozbiljne posledice po privredu i lance snabdevanja.

Na inicijativu PKS, svih šest privrednih komora Zapadnog Balkana zajednički je potpisalo apel koji je, posredstvom Komorskog investicionog foruma, upućen Savetu EU, Evropskoj komisiji, nadležnim komesarima EU, kao i stalnom predstavniku Republike Kipar u Briselu kao zemlji predsedavajuće Savetu EU.

Privredna komora Srbije već duži period upozorava na negativne efekte primene pravila 90/180 na međunarodni drumski transport, pokrećući niz inicijativa ka institucijama Evropske unije i državama članicama. Kroz saradnju sa privrednim komorama Zapadnog Balkana i relevantnim evropskim i regionalnim institucijama, pitanje je pokretano u okviru različitih međunarodnih formata i inicijativa. Istovremeno, vođena je intenzivna komunikacija sa Vladom Republike Srbije i nadležnim institucijama, uz uključivanje resornih ministarstava i koordinacionih tela. Poseban fokus bio je na saradnji sa privredom, kroz dijalog sa prevoznicima i kompanijama, radi sagledavanja ekonomskih i logističkih efekata.

Podsetimo, kako su ranije najavljivali vozači u regionu Zapadnog Balkana danas tačno u podne započeli su blokadu graničnih prelaza ka zemljama Šengena.