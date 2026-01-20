Slušaj vest

Povodom protesta Udruženja prevoznika zemalja Zapadnog Balkana zbog sistema ulaska i izlaska u zemlje Šengena, najavljenog za 26. januar, Evropska komisija je saopštila da "pažljivo prati situaciju i da je kontaktu sa partnerima sa Zapadnog Balkana". Portparol Evropske komisije Markus Lamert izjavio je da su pravila boravka unutar Šengena „jasna i poznata od ranije“, kao i da postoji određena fleksibilnost u njihovoj primeni.

- Prekogranični radnici koji često prelaze iste granične prelaze i radnici sa lokalnim dozvolima kontrolišu se nasumično i nemaju obavezu registracije u ulazno-izlaznom sistemu - rekao je Lamert.

Portparol EK je naglasio da je odluku o tome hoće li se vršiti nasumične granične kontrole ili ne donose države članice na spoljnim granicama, a ne Komisiji.

Foto: Shutterstock/Bumble Dee

Vozači iz regiona Zapadnog Balkana su, zbog novog EES sistema za ulazak i izlazak iz Evropske unije, najavili protest za 26. januar, kada će blokirati teretne granične terminale.

Razlog za protest vozača je i, kako tvrde, neadekvatna reakcija Evropske komisije i zemalja Šengena po pitanju tretmana profesionalnih vozača i ograničavanje njihovog boravka na teritoriji Šengena tokom svakodnevnih radnih aktivnosti.

Premijer Srbije Đuro Macut razgovarao je sa šefom Delegacije Evropske unije u Srbiji Andreasom fon Bekeratom o pitanju ograničenja boravka profesionalnih vozača u Šengenskom prostoru.

Macut je Bekeratu predao non-pejper u kojem su navedena konkretna rešenja koja Srbija nudi i koja ne zahtevaju izmenu Šengenskog graničnog kodeksa.