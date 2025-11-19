Slušaj vest

Dušan Nikolić iz Privredne komore Srbije, upozorio je da novo pravilo o boravku naših vozača u EU doslovno seče lance snabdevanja i preti da blokira isporuke robe širom Evrope. Pravilo „90/180“, koje vozače iz Srbije tretira kao turiste, dozvoljava im da u EU borave samo 90 dana u pola godine - što je, kaže Nikolić, katastrofa za transportnu industriju.

Prema njegovim rečima, profesionalnim vozačima je praktično prepolovljeno radno vreme upravo u trenutku kada Evropa već grca u manjku radne snage. „Uskoro će isporuke kasniti, robe će nestajati sa polica, a sve zato što će naši vozači istrošiti svojih 90 dana“, upozorio je on pred sastanak predstavnika transportnog sektora i najvećih uvozno-izvoznih firmi.

Nikolić tvrdi da pomaka nema, iako se uključila i država. „Ne vidimo nikakve signale. Ne znamo kako ćemo iz ovoga izaći“, kaže on, dodajući da prevoznici godinama predlažu rešenja, ali da ih niko ne uzima u obzir. Najvažniji zahtev je da se profesionalni vozači izuzmu iz ovog rigidnog pravila, jer „prepoloviti radno vreme znači prepoloviti i ekonomiju“.

Tema današnjeg sastanka jeste upravo alarmantna situacija u kojoj se našla privreda zbog ograničenog boravka vozača u EU – ograničenja koje ruši isplativost i vozačima i firmama i ugrožava čitav sistem snabdevanja. Cilj okupljanja je da se hitno pronađu mere koje će sprečiti dodatni haos i zaštititi ekonomsku stabilnost u regionu.