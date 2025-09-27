Slušaj vest

Federalna uprava za bezbednost prevoznika (FMCSA) sklonila je hiljade vozača kamiona sa puteva u SAD zbog nepoznavanja engleskog jezika, a savezne države su upozorene da moraju poštovati pravila ili rizikuju gubitak federalnog finansiranja.

Ovo pojačano sprovođenje zakona o poznavanju engleskog jezika dolazi u trenutku kada je administracija Donalda Trampa naložila oštriju kontrolu ilegalne imigracije. Podaci FMCSA pokazuju da je ove godine zabeleženo 9.873 prekršaja vozača koji "ne mogu da čitaju i govore engleski dovoljno dobro da komuniciraju sa javnošću, razumeju saobraćajne znakove i signale, odgovore na zvanična pitanja i popune izveštaje i evidenciju“. Kao rezultat, izdato je 3.020 naredbi o isključenju iz saobraćaja, što znači da vozač ili vozilo odmah prestaje sa radom dok se problem ne reši.

Nagli porast prekršaja

Ovo je ogroman skok u poređenju sa 2024. godinom, kada je bilo 3.547 prekršaja, ali samo jedno isključenje iz saobraćaja. U 2023. godini zabeleženo je 349 prekršaja i nijedno isključenje.

Međutim, situacija je složenija jer postoji više sekcija koje se odnose na engleski jezik. Na primer, u 2023. godini bilo je 8.801 prekršaj u vezi sa tim što vozač "ne može da čita ili govori engleski dovoljno da odgovori na zvanične upite“, što je dovelo do osam isključenja iz saobraćaja.

Federalne pretnje državama

Sekretar za transport, Šon Dafi, poslednjih meseci vrši pritisak na države da striktno primenjuju pravila o poznavanju engleskog jezika. Pre samo mesec dana zapretio je da će uskratiti federalna sredstva Kaliforniji, Vašingtonu i Novom Meksiku ukoliko ne usvoje i ne sprovedu ove propise.

- Istraga FMCSA pokazala je ozbiljne propuste Kalifornije, Vašingtona i Novog Meksika da isključe vozače iz saobraćaja zbog kršenja pravila o znanju engleskog. Kalifornijska saobraćajna patrola čak je javno saopštila da nema nameru da sledi ovu važnu saveznu regulativu – navodi se u saopštenju vlade.

Dafi je tada poručio:

– Države ne mogu da biraju koje će federalne bezbednosne propise da poštuju. Kada odbiju da ih primene, ugrožavaju bezbednost svih učesnika u saobraćaju.