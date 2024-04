VOZAČI KAMIONA POSTALI ROBOVI U NEMAČKOJ: Niko nema prava da se žali, a minimalni uslovi rada se ne poštuju!

U EU i Nemačkoj odavno postoje pravila po kojima bi i vozači kamiona koji nisu iz EU morali primereno da budu plaćeni i da im uslovi rada budu bar donekle pristojni. Ali, to je teorija koja nema veze s praksom.

Razlike koje postoje unutar Evropske unije mogu se videti i u reci kamiona na nemačkim auto-putevima: prikolica (i verovatno roba u njoj) obično je iz neke od bogatijih članica EU, a vučno vozilo je iz neke od članica Unije gde su manje takse za vozilo i osiguranje.

Ali, prava „svetska zajednica“ može se videti na parkiralištima pored auto-puteva i to posebno pred vikend kada je kamionima po pravilu zabranjen saobraćaj – najmanje je tu vozača iz zemalja Evropske unije, jer je čak i onima iz manje imućnih članica to suviše posla za premalo novca.

foto: Carina Srbije

Novinari nemačkog javnog servisa ARD nedavno su u društvu sindikalnih aktivista posetili jedno parkiralište u blizini Dortmunda. Parkiralište je krcato, jer ih nema dovoljno. S mesta gde parkiranje teških kamiona nije predviđeno tera ih policija, a tu je i „zakon džungle“: čak i na „zvaničnim“ parkiralištima gotovo uopšte nema kamera za nadzor, a čuvara nema praktično nigde. Krađa goriva ili čak robe s kamiona uobičajena je stvar, a odgovoran za to je – vozač.

Razmak između ogromnih kamiona na parkiralištu je jedva koji centimetar. Kroz to se provlače vozači sa svojom sirotinjom: na kamp-rešoima pripremaju nešto što bi trebalo da bude obed. Neki pokušavaju da se kako-tako operu, znojavi od napornog puta.

Prvi sagovornik je vozač iz Belorusije. Angažovala ga je jedna agencija iz Litvanije i na dan zarađuje 75 evra. Nema zdravstvenog, ni penzionog. A ako mora da plati kaznu zato što je, na primer, prekoračio brzinu (rokovi isporuke su previše tesni da bi se poštovali saobraćajni znaci), gazda to ne pokriva.

foto: Shutterstock

Nema hotela

Vozač iz Belorusije načuo je ponešto o programu „Poštena mobilnost“ (Faire Mobilität) kojim se u Nemačkoj od februara 2022. garantuje vozačima da poslodavac mora da im plati hotelski smeštaj za vreme noćne pauze. To je u EU obavezno još od 2006. Naš sagovornik, međutim, takav luksuz nikada nije imao. Živi i spava u svom kamionu, jer za bilo šta drugo nema novca.

Slično je i sa vozačem drugog kamiona na istom parkiralištu. On je iz Ukrajine, a radi za gazdu iz Slovačke. I po istom onom nemačkom pravilu „Poštena mobilnost“, on bi trebalo da dobija minimalnu nadnicu propisanu u Nemačkoj, zato što vozi po nemačkim putevima, 12,50 evra na sat. On, međutim, dobija minimalnu platu Slovačke, što je oko 800 evra mesečno. I još je srećan što može da naplati ponešto na ime putnih troškova.

foto: Shutterstock

Najveća šala je propis o, takozvanoj, „kabotaži“ – to jeste obavezi poslodavca da nakon najviše osam nedelja vozaču omogući povratak u njegovu domovinu. Predstavnica nemačkog sindikata Ana Vajrih kaže:

- Ima mnogo izveštaja o vozačima koji mesecima, neki čak i više od godinu dana, voze od jednog do drugog odredišta u zapadnoj Evropi, što pravno u stvari nije dozvoljeno.

Situacija, pritom, postaje sve gora, jer čak i (jeftinih) vozača kamiona nikad nema dovoljno. Edvin Atema je holandski aktivista sindikata koji odlično poznaje stanje na evropskim putevima. On i ekipa nemačkih novinara na parkiralištu kod Bad Hersfelda susreću jednog vozača sa Filipina. Već osam meseci je neprestano u kamionu. Vozi po putevima EU i u stalnom je strahu od policije. Odavno nema važeću dozvolu boravka u EU – radnu dozvolu nikad nije ni imao.

foto: Reuters

„Ovde si došao da mi izigravaš heroja!“

Tu su i dva vozača iz Indije – trik sa dva vozača je u tome da im „radni dan“ po propisu EU ne traje 24 sata, već mogu na noćnu pauzu tek nakon 30 sati vožnje. Njih dvojica javili su se na oglas u novinama u Indiji, ali su najpre agenciji morali da plate 4.000 evra kako bi uopšte došli u Evropu. Sad zarađuju oko 1.700 evra mesečno, ali i za njih važi: šta god da im se dogodi, to je njihov problem.

Holandski sindikalac ima i snimak telefonskog razgovora gazde i jednog filipinskog vozača koji se drznuo da se požali na uslove rada:

- Na tim tvojim Filipinima dobijaš jedva 100 evra, a sad si mi ovde došao da izigravaš heroja!

Za holandskog sindikalca sumnje nema, firme smatraju zločincima. Problem je, međutim, što vozači često nemaju izbora: naizgled se čini da postoji velik broj prevoznika, ali je zapravo sve manji izbor poslodavaca.

foto: Shutterstock

Bolje im je da ćute

Novinari nemačkog javnog servisa su sa svim ovim nalazima suočili i firme koje koriste usluge prevoznika, kao što su „Amazon“ ili „Ikea“. Redovno tvrde da su spremne da smesta reaguju na takvu praksu i čak prestanu da koriste usluge tog prevoznika.

To je stari problem sa stranim radnicima u EU, kaže aktivistkinja nemačkog sindikata Ana Vajrih.

- Malo ko od njih se usuđuje da prijavi prekršaj. Ako se zamere poslodavcima, moraće da napuste Evropsku uniju - zaključuje ona.

kurir.rs/dw.com