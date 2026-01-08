Slušaj vest

Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov izjavila je danas da se u 2026. godinu ušlo sa 10,73 odsto teritorije Srbije pod zaštitom, što je od velike važnosti za očuvanje prirodnih resursa, jačanje biodiverziteta, kao i odgovorno upravljanje prirodnim dobrima.

Pavkov je naglasila da proširenje mreže zaštićenih područja direktno doprinosi stabilnijim ekosistemima i usklađivanju sa principima održivog korišćenja resursa, saopštilo je Ministarstvo zaštite životne sredine.

- Srbija u 2026. godinu ulazi sa jasnom vizijom i stavom da je zaštita prirode strateška investicija u dugoročan razvoj zemlje - naglasila je Pavkov.

Ona je naglasila da Ministarstvo zaštite životne sredine ostaje posvećeno širenju teritorije pod zaštitom.

- Samo u periodu od aprila do kraja 2025. godine uspeli smo da donesemo četiri uredbe kojima smo pod zaštitu države stavili nova područja - istakla je Pavkov.

Foto: Kurir/Z.G.

Kako je navela, u pitanju su Predeo izuzetnih odlika "Planina Jelica", Specijalni rezervat prirode "Zlatar", Spomenik prirode "Prebreza - paleontološki lokalitet", kao i nedavno doneta uredba kojom je i Spomenik prirode "Šalinački lug" stavljen pod zaštitu kao prirodno dobro od posebne vrednosti i nacionalnog značaja.

Pavkov je istakla da je briga o zaštićenim područjima sprovođena kroz brojne projekte za koje su obezbeđena značajna ulaganja za uređenje i bolju zaštitu prirodnih dobara.

- Iz godine u godinu trudimo se da povećavamo izdvajanja za očuvanje zaštićenih područja. U budžetu Ministarstva za 2026. godinu za brigu o zaštićenim područjima izdvojeno je najviše sredstava do sada, čak 730 miliona dinara, što je 180 miliona više nego 2025. godine, kada je za ove subvencije dodeljeno 550 miliona dinara - rekla je Pavkov.

Kako je navela, u 2024. godini za ovu namenu bilo je opredeljeno 500 miliona dinara, 2021. godine 265 miliona dinara, dok su subvencije 2013. godine iznosile svega 160 miliona dinara.

- Od 2023. godine obezbeđuju se i dodatna sredstva za projekte jedinice lokalne samouprave za zaštićena područja za koje je do sada ukupno dodeljeno više od 390 miliona dinara, dok je za ovu godinu opredeljeno 300 miliona dinara - navela je Pavkov.

Ona je dodala da to jasno pokazuje koliko je ova oblast važna.

- Nastavićemo da povećavamo teritoriju pod zaštitom, jačamo institucionalnu brigu i ulažemo u prirodna dobra, jer je odgovorno upravljanje prirodnim resursima temelj sigurne i održive budućnosti za sve građane- poručila je Pavkov.