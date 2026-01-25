Slušaj vest

Institucije Evropske unije u Briselu i države članice EU prva su i najvažnija adresa za rešavanje problema transportnih dozvola za vozače kamiona iz Srbije.

Ovo je dogovoreno na sastanku predstavnika Privredne komore Srbije i Privredne komore Austrije - Marka Čadeža, predsednika PKS sa Evom Libman, zamenicom generalnog sekretara Austrijske privredne komore (WKO) i Jirgenom Šrederom, direktorom Advantage Austria za Srbiju, saopšteno je iz PKS.

- Već od sledeće nedelje počinjemo intenzivan rad na važnom problemu, transportnim dozvolama za vozače kamiona. Očekujemo da rešenja budu definisana u januaru ili februaru naredne godine. Austrijska privreda je prepoznala ozbiljnost izazova i zajedno ćemo se obratiti i Briselu i državama članicama koje o tome odlučuju, kako bismo što pre došli do konkretnog ishoda. Ovaj problem mora biti rešen najkasnije do marta sledeće godine - rekao je Čadež.

Pravilo EU "90/180" predviđa da državljani zemalja sa bezviznim režimom mogu boraviti najviše 90 dana u bilo kom periodu od 180 dana u Šengenu, što profesionalnim vozačima faktički prepolovljava radno vreme.

Naši vozači upozoravaju da ovo pravilo već ima, a tek će imati velike posledice na srpske vozače, lance snabdevanja, privredu i izvoz.

Čadež je istakao da je sa austrijskim partnerima dogovoreno i održavanje velikog sastanka predstavnika Austrije, Višegradske grupe i Zapadnog Balkana, koji bi bio posvećen jačanju regionalne saradnje i zajedničkim ekonomskim inicijativama.