Posao vozača kamiona često deluje jednostavno – sedneš za volan, voziš i dostaviš robu. Ipak, stvarnost je mnogo složenija. Iza svakog pređenog kilometra kriju se sati koncentracije, odgovornosti i fizičkog napora.

Vozači provode dane, pa i nedelje, daleko od svojih domova, bore se s umorom, lošim vremenskim uslovima i stalnim pritiskom da pošiljka stigne na vreme. Njihov rad, iako većini nevidljiv, jedna je od ključnih karika savremene privrede– bez njih bi trgovine bile prazne, a industrija stala.

Ipak, u Velikoj Britaniji i dalje ima mnogo ljudi koji biraju ovaj posao – oko 268.000 vozača kamiona, što je, prema podacima britanskog statističkog ureda, 16 % manje nego 2017. godine, prenosi portal LADBible.

Zarada i iskustvo vozača Ashleyja Halea

Vozač Ashley Hale voli svoj posao i često deli svoja iskustva na YouTube-u. U jednom od videa otkrio je da zarađuje oko 52.000 funti godišnje (oko 61.200 evra). Objasnio je da će pokazati zaradu sa prethodnog posla, kako bi sadašnji kolege ostali anonimni. Tamo je radio kao tzv. „tramp vozač“, što znači da spava u kamionu i provodi celu nedelju u vozilu.

Na platnoj listi prikazanoj u videu, osnovna zarada za 45-satnu radnu nedelju iznosila je 625 funti (oko 735 evra), što daje oko 32.500 funti (38.200 evra) godišnje – prilično prosečno u UK. Međutim, dodaci i pogodnosti značajno su povećali njegovu platu.

Prekovremeni rad plaćen je duplo, što mu je donosilo oko 261 funtu (307 evra) nedeljno. Dobijao je i dodatak od 3 funte (3,50 evra) za rad u "nepovoljnim satima“, na primer tokom kasnonoćnih vožnji. Ako bi ispunio zadate ciljeve, dobijao je bonus od 40 funti (47 evra). Osim toga, primao je oko 100 funti (117 evra) nedeljno za "noćenja van kuće“ – za hranu ili smeštaj tokom noćnih smena.

Ukupno, to je iznosilo oko 1.000 funti nedeljno (oko 1.176 evra), odnosno skoro 53.000 funti godišnje (oko 62.300 evra). Njegovi pratioci bili su oduševljeni transparentnošću i smatrali su da posao sada izgleda mnogo privlačnije kada znaju koliko se može zaraditi.