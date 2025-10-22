Slušaj vest

Ne baš svi, ali velika većina radne snage u Nemačkoj može da ostvari pravo na prihod za prekovremeni rad, za rad nedeljom, praznicima, odnosno tokom noći. U pojedinim slučajevima ti dodaci mogu da donesu i do 400 evra dodatnih mesečno.

Oni koji rade nedeljom ili praznikom imaju pravo na posebnu naknadu, pod uslovom da je tako nešto navedeno u ugovoru o radu ili kolektivnom ugovoru. Praksa pokazuje da mnogi poslodavci nude dodatke i kada to nije striktno propisano zakonom, ali postoji ustaljena poslovna praksa u samom preduzeću.

Dodatak za rad nedeljom neretko je oslobođen poreza, što znači da radnik taj iznos dobija u punom iznosu, bez odbitaka. Međutim, ovo važi samo ako dodatak ne prelazi 50% osnovne satnice – sve preko te granice podleže oporezivanju.

Kako se izračunava

Najčešće se kreće oko 50% bruto satnice. Na primer, ako je satnica 14 evra, dodatak iznosi još 7 evra po satu rada nedeljom. Prekovremeni sati se u Nemačkoj, u većini slučajeva, moraju platiti po istoj stopi kao i redovan rad ili nadoknaditi slobodnim danima - osim ako ugovorom nije dogovoren drugačiji sistem.

Nema zakonskog prava na dodatnu uplatu za prekovremeni rad, ali kolektivni ugovori često predviđaju bonus između 15% i 40% u odnosu na regularnu satnicu.

Kako izgleda u praksi

Zaposleni radi 40 sati nedeljno i prima platu od 3.400 evra bruto mesečno. Ako u mesecu odradi 20 prekovremenih sati, izračun ide ovako:

3400 € ÷ 4,33 (nedelje u mesecu) ÷ 40 sati = 19,63 € po satu

20 sati x 19,63 € = 392,60 evra bruto dodatno.

Prema istraživanjima, 44% radnika u Nemačkoj povremeno radi prekovremeno, ali samo 20% njih dobija plaćeni dodatak.

Za razliku od prekovremenog, noćni rad je zakonski regulisan Zakonom o radnom vremenu. Zaposleni imaju pravo na dodatnu nadoknadu ili slobodne dane, u zavisnosti od odluke poslodavca.

Minimalni iznos dodatka obično iznosi 25% bruto satnice, a u slučaju stalnih noćnih smena može dostići i 30%.

Noćnim radom se smatra rad između 23:00 i 6:00 sati, a u pekarama i poslastičarnicama između 22:00 i 5:00 sati.

Da bi zaposleni imao pravo na dodatak, mora ispuniti dva uslova:

Najmanje dva sata dnevno raditi u noćnom periodu.

Tokom godine imati najmanje 48 noćnih smena ili raditi u sistemu rotirajućih smena.

Noćna smena

Radnik sa satnicom od 40 evra radi od 21 do 6 sati, uz pauzu od sat vremena.

Za šest noćnih sati (23:00–6:00), dodatak od 25% daje:

40 x 6 x 1,25 = 300 evra.

Uz redovnu satnicu za period od 21 do 23 sata (80 evra), radnik ukupno prima 380 evra za celu smenu.

Ako je dodatak veći (npr. 30%), koristi se faktor 1,3; za 40% faktor 1,4.

U Nemačkoj, dodaci na platu mogu značajno povećati mesečni prihod – naročito za one koji često rade noću, vikendom ili prekovremeno. Iako zakoni ne garantuju iste uslove svima, ugovori o radu i kolektivni sporazumi često pružaju jasnu osnovu za dodatnu zaradu.

Ako radite u Nemačkoj, obavezno proverite da li vaš ugovor predviđa bonuse, jer vas to može mesečno koštati i do nekoliko stotina evra razlike.

