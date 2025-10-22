Slušaj vest

Ne baš svi, ali velika većina radne snage u Nemačkoj može da ostvari pravo na prihod za prekovremeni rad, za rad nedeljom, praznicima, odnosno tokom noći. U pojedinim slučajevima ti dodaci mogu da donesu i do 400 evra dodatnih mesečno.

Oni koji rade nedeljom ili praznikom imaju pravo na posebnu naknadu, pod uslovom da je tako nešto navedeno u ugovoru o radu ili kolektivnom ugovoru. Praksa pokazuje da mnogi poslodavci nude dodatke i kada to nije striktno propisano zakonom, ali postoji ustaljena poslovna praksa u samom preduzeću.

Dodatak za rad nedeljom neretko je oslobođen poreza, što znači da radnik taj iznos dobija u punom iznosu, bez odbitaka. Međutim, ovo važi samo ako dodatak ne prelazi 50% osnovne satnice – sve preko te granice podleže oporezivanju.

Kako se izračunava

Najčešće se kreće oko 50% bruto satnice. Na primer, ako je satnica 14 evra, dodatak iznosi još 7 evra po satu rada nedeljom. Prekovremeni sati se u Nemačkoj, u većini slučajeva, moraju platiti po istoj stopi kao i redovan rad ili nadoknaditi slobodnim danima - osim ako ugovorom nije dogovoren drugačiji sistem.

Nema zakonskog prava na dodatnu uplatu za prekovremeni rad, ali kolektivni ugovori često predviđaju bonus između 15% i 40% u odnosu na regularnu satnicu.

Kako izgleda u praksi

Zaposleni radi 40 sati nedeljno i prima platu od 3.400 evra bruto mesečno. Ako u mesecu odradi 20 prekovremenih sati, izračun ide ovako:
3400 € ÷ 4,33 (nedelje u mesecu) ÷ 40 sati = 19,63 € po satu
20 sati x 19,63 € = 392,60 evra bruto dodatno.

Prema istraživanjima, 44% radnika u Nemačkoj povremeno radi prekovremeno, ali samo 20% njih dobija plaćeni dodatak.

Za razliku od prekovremenog, noćni rad je zakonski regulisan Zakonom o radnom vremenu. Zaposleni imaju pravo na dodatnu nadoknadu ili slobodne dane, u zavisnosti od odluke poslodavca.

Minimalni iznos dodatka obično iznosi 25% bruto satnice, a u slučaju stalnih noćnih smena može dostići i 30%.
Noćnim radom se smatra rad između 23:00 i 6:00 sati, a u pekarama i poslastičarnicama između 22:00 i 5:00 sati.

Da bi zaposleni imao pravo na dodatak, mora ispuniti dva uslova:
Najmanje dva sata dnevno raditi u noćnom periodu.

Tokom godine imati najmanje 48 noćnih smena ili raditi u sistemu rotirajućih smena.

Noćna smena

Radnik sa satnicom od 40 evra radi od 21 do 6 sati, uz pauzu od sat vremena.
Za šest noćnih sati (23:00–6:00), dodatak od 25% daje:
40 x 6 x 1,25 = 300 evra.
Uz redovnu satnicu za period od 21 do 23 sata (80 evra), radnik ukupno prima 380 evra za celu smenu.

Ako je dodatak veći (npr. 30%), koristi se faktor 1,3; za 40% faktor 1,4.

U Nemačkoj, dodaci na platu mogu značajno povećati mesečni prihod – naročito za one koji često rade noću, vikendom ili prekovremeno. Iako zakoni ne garantuju iste uslove svima, ugovori o radu i kolektivni sporazumi često pružaju jasnu osnovu za dodatnu zaradu.

Ako radite u Nemačkoj, obavezno proverite da li vaš ugovor predviđa bonuse, jer vas to može mesečno koštati i do nekoliko stotina evra razlike.

Biznis Kurir/bizportal.rs/felix-magazin.de

Ne propustiteNovčanikPOSTOJI NAČIN DA SE IZBORITE ZA VEĆU ZARADU! Mnogima se ta praksa ne dopada, ali radnicima je to jedini izbor
radnici na građevini
InfoBizEVO ŠTA GAZDA MORA DA URADI 48 SATI PRE DONOŠENJA JEDNE ODLUKE: Ruke su mu odrešene samo u jednom slučaju!
radnik.jpg
NovčanikZA PREKOVREMENI RAD UZEO ČAK 150.000 €: Nikome nije jasno kako je ovo uspeo, čak je i tužilaštvo ostalo u neverici
varilac.jpg
InfoBizNEMA VIŠE DODATNOG POSLA? Predloženo ukidanje ovakvog načina zarade, osim za ove grupe građana - Evo ko ima prava na ovakav rad
cistacica.jpg

BONUS VIDEO:

Građani nesvesno olakšavaju posao prevarantima?! Izvor: Kurir televizija