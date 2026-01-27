Slušaj vest

Štrak vozača kamiona zbog problema koje imaju sa Entry-Exit (EES) sistemom započeo je juče tačno u podne na svim graničnim prelazima Zapadnog Balkana ka zemljama Šengenske zone. U blokadi učestvuju vozači iz Srbije, BiH, Crne Gore i Severne Makedonije. Protest se odnosi isključivo na teretne prelaze, a putnički saobraćaj funkcioniše normalno.

Kako upozoravaju ekonomisti posledice blokade osetićemo svi kroz nedostatka određenih proizvoda u prodavnicama i više cene, a kolika će biti šteta zavisi od toga koliko će protest potrajati.

Prof. dr Ljubodrag Savić sa Ekonomskog fakulteta rekao je za Biznis Kurir da ukoliko protest bude kratko trajao može doći do manjeg poremećaja, ali ako blokada potraje biće ozbiljnih posledica i velike štete.

- Srbija je usko povezana i uključena u spoljno-trgovinsku razmenu sa EU. Mi imamo naše fabrike koje prave, recimo, komponente za nemačke kompanije, i ako te komponente ne možemo da dopremimo do Nemačke na vreme u problemu su svi i mi i Nemci. Neko pravi troškove, neko ne može da naplati proizvode, ne mogu da se plate krediti i onda nastaje blokada sistema. U početku će najviše osetiti oni koji su direktno uključeni u međunarodnu razmenu, ali vrlo brzo ćemo svi osetiti. Ekonomija je do te mere danas povezana da će biti pogođeni čak i oni koji ne izvoze proizvode - rekao je prof. Savić.

1/11 Vidi galeriju Štrajk vozača kamiona na granicama Foto: Kurir/D.Š., Kurir, Tomislav Georgiev / Xinhua News / Profimedia

Kako je on slikovito objasnio, poremećaji u ekonomiji su kao kad bacite grudvu snega, ona vrlo brzo može da postane ozbiljan i veliki problem.

- Ako fabrika komponenti ne može da pošalje preveze svoje proizvode, onda nema plate za radnika, nema poreza i doprinosa, biće negativnih posledica i na rast BDP-a, a sve se to odražava na sve nas. Ukoliko blokada duže potraje to može ozbiljno da ugrozi ne samo srpsku ekonomiju već EU koja je inače već u velikom problemu. Ekonomija je kao sistem spojenih sudova i kad se negde nešto desi to se onda širi i pogađa sve - rekao je on.

S druge strane Neđo Mandić, predsednik Udruženja za međunarodni transport Srbije ističe da se vozači kamiona samo žele da im se omogući da rade svoj posao u međunarodnom transportu bez straha od hapšenja i deportacije.

- Protest je unapred najavljen, sve je dogovoreno sa policijskim stanicama na kojoj je terminal nalazi, pa se tačno zna šta će se dešavati. Na svakoj granici su raspoređene ekipe vozača koji će raditi po smenama od po osam sati kako bi vodili računa o kamionima sa robom - kazao je on.

Broj kamiona U ponoć su blokirani i ulazni, teretni terminali ka Srbiji, a period od 12 sati je ostavljen kao mogućnost našim vozačima koji su se nalazili na teritoriji EU da se vrate u zemlju. Iako se pominjala cifra od čak 75.000 kamiona koji učestvu u protestu, Mandić naglašava da nije važan broj već zahtevi vozača kamiona.

- To je ukupan broj kamiona koji postoje u naše četiri zemlje, ali ne učestvuju svi u protestu. Deo njih radi na domažem prvozu, pa nisu u blokadi. To koliko je kamiona u koloni nije merilo onih koji učestvuju u protestu - pojasnio je Mandić.

Na naše pitanje da li se zna koliko će trajati štrajk, on je rekao:

- Nadam se da neće trajati više od tri meseca. Šta da vam kažem - koliko je pametnih ljudi u EU toliko će protest trajati. Ako budu pametni danas će nam poslati pismo i poziv da razgovaramo, ako ne budu to će biti za 10, 15 ili mesec dana. Oni su vlast koja uništava sopstvenu privredu kako onda da se nadamo da će se nad nama smilovati. Mi ne možemo poslati naše vozače da ih tamo hapse i maltretiraju - naglasio je Mandić.

Srđan Tošić iz Udruženja vozača "381" sa svojim kolegama nalazi se na administrativnom prelazu Končulj gde je takođe blokiran teretni saobraćaj.

- Umesto da razgovaraju sa nama i da pronađemo neko rešenje, pojedine veže i bogatije firme tražile su alternativne pravce kako da prevezu robu zbog čega smo mi bili primorani da pored svih graničnih izlaza iz zemlje blokiramo i administrativne prelaze. Na taj način smo sprečili da velike firme koje mogu to sebi da priušte izvlače svoju robu preko administrativnih prelaza i Kosova i Metohije, a potom dalje transportuju iz luka u Albaniji kao što su Drač, Valona ili luka u Crnoj Gori odakle bi se roba prevozila ka zapadnoj Evropi. Većina tih velikih kompanija može da nam pomogne i objasne Evropskoj komisiji u čemu je problem, a ne da se traži alternativne načine prevoza zbog čega smo morali da zatvorimo sve - kazao je Tošić.

On je rekao da se snalaze na terenu, kaže da nije hladno, tvrdi da moraju da izdrže.

- Ovu borbu dobijemo zajedno. Mi smo rešeni da istrajemo, radi se o našoj egzistenciji, o opstanku transportne industrije kod nas i mi nemamo alternativu. Mi smo pokušavali da to rešimo na miran način za stolom kako i treba da se problemi rešavaju ljudski i civilizacijski, ali sa druge strane nije postojala dobra volja da se to reši. Birokratija je bila jača od realnosti i mi smo morali da pokažemo šta će se desiti u aprilu kada EES sistem počne da se primenjuje u punoj formi. Ovo je bukvalno pokazatelj onoga što sledi - poručio je Tošić.

Bez politike Protest prevoznika je, kako navode organizatori, zvanično prijavljen, a svi državni organi su obavešteni. Na svakom graničnom prelazu postavljeni su koordinatori protesta, kojima se vozači mogu kako bi dobili instrukcije. Preevoznici naglašavaju da je protest isključivo usmeren ka Evropskoj komisiji i zemljama Šengena, te da nema političku konotaciju.

Foto: Kurir/D.Š.

Podsećamo, vozači kamiona započeli su štrajk zato što po novom EES sistemu imaju pravo da na teritoriji EU borave samo 90/180 dana, što praktično znači da više ne mogu da rade u međunarodnom transportu. U suprotnom rizikuju da budu uhapšeni i deportovani uz zabranu ulaska u zemlje EU zbog čega više ne bi mogli da se bave svojim poslom.

Veliki pritisak poslednjih 10 dana

- Mnogo kamiona je otišlo iz zemlje, bio je veliki pritisak izvoznika da se što više robe otpremi ka EU jer su znali šta će se desiti. Poslednjih 10 dana je bio pakao samo daj da utovarimo i izbacimo sve više robe. Kolone su bile nenormalne od petka, ali nisu uspeli svi ni da izađu iz zemlje iako imaju utovarenu robu - rekao je Mandić.