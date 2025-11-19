Slušaj vest

Kraj godine je vreme za sabiranje utisaka, nove planove i odluke. A jedna od najpametnijih koje možete doneti jeste odluka da svoj novac stavite na sigurno mesto i pustite ga da radi za vas.

Zašto je danas važnije nego ikad štedeti pametno

Sećate li se kasica prasica? I koliko smo se radovali svakom metalnom novčiću ubačenom u nju? Tada smo više sakupljali kovanice zabave radi. Danas, u vremenu rasta cena i brze svakodnevice, štednja možda deluje kao luksuz — ali zapravo je postala nužnost. Ne samo zbog novca, već zbog osećaja stabilnosti i sigurnosti koji nam donosi. Finansijska sigurnost nije stvar bogatstva, već dobre odluke. I tu počinje priča o pametnoj štednji.

Tri meseca discipline – temelj finansijske slobode

Ako nikada niste oročili novac, možda deluje komplikovano. Ali istina je da je oročena štednja zapravo najjednostavniji i najpouzdaniji način da novac radi za vas, a ne obrnuto.

U ProCredit banci štednja traje tokom cele godine – i to uz stimulativne kamatne stope. Za sve koji žele da naprave svoj prvi ili sledeći korak u štednji važe posebno povoljni uslovi za oročenu štednju.

Za one koji žele da isprobaju kratkoročnu štednju u evrima i dinarima, kamate su trenutno među najatraktivnijima na tržištu.

Za nove depozite u evrima, nominana kamatna stopa (NKS) iznosi 3,5% za oročenu štednju na tri meseca, uz efektivnu kamatnu stopu (EKS) od 3,2%.

Za oročenu štednju u dinarima, klijenti mogu ostvariti još povoljnije uslove – EKS iznosi 5,64% za štednju na 3 meseca, za nove depozite.

Minimalni iznos za oročenje je 1.000 EUR/USD ili 100.000 RSD — sasvim dovoljno da se započne sa izgradnjom finansijske discipline.

A za one koji misle dugoročno, tu su stabilne kamate i na period od šest, devet ili dvanaest meseci — uz mogućnost da oročite i na 18 meseci ako želite dodatnu sigurnost i veću kontrolu nad budućim planovima.

Bez trikova, bez papira, bez glavobolje

ProCredit banka poznata je po realnim i transparentnim uslovima — bez skrivenih troškova, „sitnih slova“ i komplikovanih procedura. Sve je jednostavno, digitalno i dostupno.

Upravo zato njihova ponuda štednje do kraja godine nije samo finansijski proizvod - već poziv da se napravi mali, ali važan korak ka većoj sigurnosti i boljem planiranju. Jer svaka štednja, bez obzira na iznos, počinje od odluke da preuzmete kontrolu nad svojim finansijama.

Za kraj godine – odluka koja donosi mir

Setite se da je štednja je jedan od najlepših poklona koje možemo sebi da damo - jer nas oslobađa brige. Bez obzira da li želite da oročite na 3 ili 18 meseci, sada je pravi trenutak da to uradite pametno.

Jer štednja nije odricanje - to je vaša odluka da se osećate sigurno.