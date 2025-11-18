Slušaj vest

Kompanije iz Srbije i ove godine našle su se rame uz rame sa svetskim liderima u indsutriji robnih marki. Na najvećem severnoameričkom sajmu privatnih robnih marki PLMA Chicago predstavlja se deset domaćih kompanija u organizaciji Privredne komore Srbije i Razvojne agencije Srbije. Pod sloganom „THE STORE BRANDS MARKETPLACE“, ova manifestacija okuplja više od 1.800 izlagača iz skoro 60 država i oko 5.000 profesionalnih posetilaca iz sektora maloprodaje, uvoza, distribucije i elektronske trgovine.

Na nacionalnom paviljonu Srbije od 16. do 18. novembra svoju ponudu promoviše: Agranela, Valjevo, Cold Pressok, Beograd, Mambikom Agrar, Beograd, Agropartner, Lučani, M Pet, Beograd, Budimka, Požega, MTM Sirela, Preljina, Packom International, Beograd, Laki, Arilje i TM Culinary Solutions, Beograd. Raznovrsna ponuda obuhvata smrznuto i sušeno voće, džemove, namaze, sokove, hranu za kućne ljubimce, vitaminske bombone i suplemente, supe i gotove obroke razvijene po specifikaciji kupaca, kao i profesionalna rešenja za prehrambenu industriju. Veliko je interesovanje posetilaca, jer srpski proizvodi poslednjih godina beleže rast tražnje na međunarodnom tržištu.

Učešće na ovom sajmu predstavlja značajan korak u jačanju pozicije srpskih kompanija u globalnoj industriji privatnih marki. Za domaće proizvođače PLMA Chicago je jedna od najvažnijih platformi za uspostavljanje kontakata sa vodećim lancima u Severnoj Americi i šire, što doprinosi rastu izvoza, širenju poslovanja i pozicioniranju Srbije kao pouzdanog partnera u ovoj industriji, ističe Zorana Delić iz Privredne komore Srbije.

Foto: Zorana Delić

Podseća da se dan uoči početka sajma održavaju tematski seminari posvećeni inovacijama, razvoju i razlikovanju privatnih marki, kao i razumevanju savremenog potrošača. Sajam tradicionalno počinje radnim doručkom uz predavanje vodećih predstavnika maloprodajnih lanaca. Ove godine govorili su Džoel Rampoldt, direktor Lidl US, i Hanter Tarman, osnivač kompanije Alpha-Diver, koji je predstavio najnovije trendove zasnovane na bihevioralnoj nauci.

Tokom trodnevne manifestacije srpske kompanije zakazale su veliki broj sastanaka sa maloprodajnim lancima, uvoznicima, specijalizovanim prodavnicama, distributerima i stručnjacima za pakovanje i dizajn iz Severne Amerike i celog sveta. Ove interakcije otvaraju nove mogućnosti za partnerstva, plasman proizvoda i dugoročno pozicioniranje srpskih brendova na zahtevnom tržištu SAD.

PLMA, Udruženje privatnih proizvođača robnih marki, osnovano je 1979. godine i okuplja više od 4.000 kompanija iz više od 75 zemalja. Organizuje dva najveća svetska sajma privatnih marki, u Čikagu i Amsterdamu, koji su danas centralna tačka za sve koji žele da prate i kreiraju trendove u ovoj industriji.