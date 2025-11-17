Slušaj vest

Nepalac koji radi u dubrovačkoj „Čistoći“ odlučio je da svoj povratak u domovinu učini nezaboravnim spektaklom.

Po dolasku u rodni grad, iznajmio je helikopter, koji je njega i njegovu porodicu sleteo direktno na livadu u blizini njihovog sela. Neobičan prizor privukao je gomilu meštana koji su ga dočekali. Helikopter je sleteo, snimali su mobilni telefoni, deca su trčala oko rotora, a on je, skromno i tiho, sa osmehom izašao iz helikoptera.

Let platio 800 evra

Prema dostupnim informacijama, radnik je za ovaj petominutni let platio oko 800 evra, što je skoro iznos njegove mesečne plate koju zarađuje u Dubrovniku.

Ovaj neobičan prizor sletanja helikoptera na skromnu livadu pred oduševljenim meštanima otkriva mnogo više od samog spektakla. Kao što je bio slučaj sa gastarbajterima, za mnoge Nepalce koji dolaze u Hrvatsku da zarade za život, suočavajući se sa predrasudama, teškim fizičkim radom i skromnim platama, ovaj povratak kući znači pokazivanje svojim porodicama i selima da se njihov trud isplatio.

Sudbina generacije

Mnogi njihovi sunarodnici su rekli da u Hrvatskoj mogu osetiti da ih se drugačije posmatra, kao jeftinu radnu snagu, kao nekoga „spolja“. Najčešće obavljaju poslove koje meštani ne žele, za malu platu, i daleko od svojih porodica...

U samo pet minuta leta, vrednih skoro cele njihove mesečne hrvatske plate, sažeta je cela sudbina generacije radnika koji Hrvatsku vide kao priliku, ali i kao težak izazov.

Priča koja dotiče svakoga ko zna šta znači otići, raditi, ćutati i nadati se boljem životu, piše Slobodna Dalmacija.

Kurir.rs/Jutarnji list/Slobodna Dalmacija

